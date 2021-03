Tra meno di due settimane daremo il benvenuto alla primavera. Non soltanto le giornate andranno ad allungarsi grazie al cambio dell’ora, ma anche il tempo sarà più mite e soleggiato. Se questi sono aspetti assolutamente positivi, questa stagione porta con sé anche delle conseguenze che per molti non sono da considerarsi altrettanto piacevoli. In primis, la ricomparsa di insetti e animaletti. Per delimitarli all’esterno e non farli entrare dentro l’abitazione, oggi presentiamo la pianta che profumerà casa e non farà entrare mosche e zanzare.

Più di un vantaggio

Non diciamo una novità quando affermiamo che le piante, alcune più di altre, possono aiutarci nel tener lontano un determinato tipo di fauna. Difatti molte specie vegetali presentano delle proprietà repellenti in grado di risolvere una volta per tutte questo tipo di problema. Quella di cui parleremo in questo articolo non solo possiede questa proprietà, ma diffonde nell’ambiente anche un gradevolissimo odore. Per questo, acquistarla si rivelerà per noi un vantaggio su più fronti. Vediamo di quale si tratta. Dunque ecco la pianta che profumerà la casa e non farà entrare mosche e zanzare.

Il timo limone

Il timo limone è una pianta molto diffusa proprio per le sue caratteristiche e per la comodità con cui la si può conservare all’interno della casa. Difatti sebbene sia preferibile posizionarla in luoghi dove batte il sole, anche una leggera ombra non la infastidirà. Il posto migliore dove consigliamo di metterla è sul davanzale della finestra della cucina, per due motivi. Il primo è che in questo luogo avrà una maggiore possibilità di essere interessata dai raggi solari. Il secondo è perché, così facendo ne, sfrutteremo al meglio i vantaggi che è in grado di offrire.

Infatti la cucina è il posto più amato dagli insetti e dalle zanzare, ovviamente per la presenza di cibo. Bene, l’odore del timo limone fungerà nei loro confronti come repellente, allontanandoli definitivamente dalle nostre mensole. Se per gli insetti risulta sgradevole, al contrario a noi esseri umani l’odore del Timo piace molto, dal momento che emana un odore alquanto piacevole. Dunque in un solo colpo allontaneremo i fastidiosi ospiti che abitano le nostre cucine, e respireremo un’aria profumata e libera da odori indesiderati.