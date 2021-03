Come scrivere una perfetta bio su Instagram. Ecco qui i consigli da mettere in pratica

Essere pratici dei social e rappresentare se stessi non è una skill che appartiene a tutti.

Mai come in questo periodo ci si è resi conto di quanto, nella vita di tutti i giorni i social, siano importanti e funzionali. Promuovere se stessi o la propria attività all’interno di queste piattaforme è diventata una pratica quotidiana.

Una di queste piattaforme è Instagram e imparare a muoversi all’interno di questa realtà è sempre più necessario per farne un uso consapevole. Tra le funzioni più sottovalutate di Instagram c’è la biografia, quella breve descrizione che ogni utente può scrivere sotto la propria immagine profilo.

A un primo sguardo può sembrare una funzione accessoria e poco rilevante, in realtà quello è un biglietto da visita dell’utente e come tale necessita di attenzione. Ecco allora che, come scrivere una perfetta bio su Instagram, diventa un passaggio fondamentale nella rappresentazione di se stessi.

Scrivere una Bio su Instagram

Seguendo questi pochi e facili consigli non sarà più un segreto come scrivere una perfetta bio di Instagram.

La bio su Instagram ha un numero massimo di 150 caratteri che comprendono spazi, hashtag e menzioni. Avere un piccolissimo spazio per presentarsi, comporta l’esigenza di esprimersi chiaramente; chi si è e quali sono i propri interessi devono essere messaggi diretti e non fraintendibili.

È importante indicare la propria attività e il motivo per il quale le persone dovrebbero seguire proprio l’account in questione. Se si desidera incrementare la comunicazione e la collaborazione tra il proprietario dell’account e i suoi “seguaci” è d’obbligo l’inserimento del recapito mail.

Se invece si desidera essere contattati tramite i messaggi privati che mette a disposizione il social stesso è bene segnalarlo.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, inoltre, è quello di segnalare il proprio sito internet, inserendo direttamente in bio il link dello stesso.