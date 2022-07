Noi italiani abbiamo tanti pregi, ma anche il difetto, troppo spesso, di guardare l’erba del vicino. Voliamo nelle più belle capitali europee, e magari non siamo mai stati a Roma. Sogniamo i mari tropicali, senza prendere in considerazione quelli nostri, che tutto il Mondo ci invidia. Per carità, non siamo tutti così, ma alle volte cadiamo nell’errore di chi ha una moglie bellissima e guarda sempre le altre. Tornando a parlare di isole, pensiamo che solo in Italia ce ne sono più di 800. La maggior parte sono disabitate e alcuni sono poco più che scogli. Impossibile, fare invece la conta di quante isole ci siano nel Mediterraneo, perché sono davvero tantissime. E alcune varrebbero davvero la pena di essere visitate. Come le 2 che consiglieremo oggi ai nostri Lettori e, che non ci obbligheranno a fare ore e ore di volo aereo.

Quali sono le isole più belle del Mediterraneo ma meno affollate di turisti

Gli antichi greci, che ne avevano già stimato la bellezza, la chiamavano Ericussa, ma per noi italiani è semplicemente Alicudi. Una delle più belle isole dell’intero Mediterraneo, che una rivista britannica ha definito un vero e proprio paradiso a pochissime ore di volo. Siamo nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia, sotto il Comune di Lipari, non lontani da Messina. Qui sembra davvero che il tempo si sia fermato, in quest’isola che sembra un cono e con degli scorci, che sembrano usciti da una rassegna fotografica. Un solo centro abitato, in quest’isola, che con le Hawaii ha in comune un vulcano, e delle insenature davvero speciali. Qui, chi cerca relax e riposo, natura e lande selvagge può trovare davvero il suo habitat.

Belle come Hawaii e Maldive ecco 2 isole vicine ma senza le folle di turisti

Rimaniamo sempre nell’affascinante Sicilia, ma ci spostiamo questa volta nella splendida isola di Linosa. Dai maggiori scali italiani, ci sono i voli diretti per l’aeroporto di Lampedusa, collegato poi con navi e traghetti. Siamo similmente all’isola vista prima, in un ambiente per chi non cerca la movida, ma un mare strepitoso e una natura quasi incontaminata. Attenzione che ci sono delle precise limitazioni per gli spostamenti in auto in tutta l’isola.

Cosa non deve mancare

Pensando di soggiornare quindi, meglio armarsi di biciclette e scooter, affidandosi anche ai noleggi locali. Davvero singolare come l’isola di Linosa faccia parte di un ristretto ed elitario numero di mete suggerite per una vacanza meravigliosa anche in ottobre. Grazie al suo clima eccezionalmente mite Linosa appartiene a isole belle come Hawaii e Maldive, ma è a poco più di un’ora dagli aeroporti italiani.

