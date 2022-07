Vacanze economiche e spiagge bianche in questi luoghi di mare vicino l’Italia

Non è una regola universale che per andare in vacanza in un posto di mare bisogna spendere un patrimonio. A meno che non si tratti di resort o residenze di lusso, se cerchiamo bene, e organizziamo con cura il viaggio, potremo risparmiare. Chi ama il mare, non vede l’ora di potersi rilassare al sole sulla sabbia fine e dorata senza, però, dover fare svariate ore di aereo e raggiungere mete troppo lontane.

In Italia esistono dei luoghi sorprendenti a ridosso dal mare, che non hanno nulla da invidiare alle località oltre oceano. Alcune sono più gettonate e prese di mira dal turismo di massa, ideali per chi vuole anche divertirsi la sera tra locali e discoteche. Altri borghi marinari, invece, sono molto più tranquilli, si respira un’aria rilassante e trovare delle calette poco frequentate non è poi così impossibile.

Vacanze economiche e spiagge bianche in questi luoghi di mare

A poche ore di volo dallo Stivale, però, potremmo scoprire nuovi posti di mare incredibili, senza dover chiedere un prestito in banca. Sembrerà di essere a Sharm El Sheik in alcune zone di Cipro, ricchissima di spiagge bianche da sogno, calette, baie e il mare cristallino di una bellezza straordinaria.

Anche l’entroterra offre anche dei paesaggi non indifferenti, immersi tra vigneti e natura, ma anche scrigno di storia e cultura. Ma chi proprio non sa resistere a una vacanza all’insegna del mare, potrà scegliere una cittadina sulla costa.

Le principali città balneari, ricche di storia e molto frequentate sono Larnaka e Limassol, dove potremo vivere il mare ma anche visitare musei e gite organizzate. Esistono, poi, alternative più tranquille, dove tuffarsi nel mare turchese e stendersi sulla sabbia candida, come a Pafo, a Sud, nella meravigliosa spiaggia di Afrodite, la dea dell’amore. Il mare è da cartolina e lungo la distesa di spiaggia potremo imbatterci in baie isolate e addirittura in un laghetto a ridosso di una grotta, molto suggestivo.

Non solo Cipro

Vacanze economiche e spiagge bianche e isolate anche in alcune località della Bulgaria, a pochi passi dall’Italia. Il litorale bulgaro è davvero molto lungo, chilometri e chilometri di sabbia, rendono le città di mare dei perfetti posti di villeggiatura.

Come la piccola Balchik, che oltre a essere un grazioso luogo di villeggiature, possiede circa 2,2 km di spiaggia, con dei chioschetti dove rifocillarsi. Ci attendono 5 km di spiaggia dorata e selvaggia a Irakli Beach. Si tratta di un luogo incantevole immerso nella fauna selvatica, dove s’incontrano Mar Nero e il fiume Chaya, creando una bellissima laguna.

Lettura consigliata

Dove andare in vacanza al mare o in montagna più 2 consigli per spendere poco ad agosto