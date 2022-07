Con l’arrivo del caldo la necessità di mangiare qualcosa di fresco e veloce è sempre una realtà. Si cercano così delle idee sfiziose di pietanze da preparare. Oltre ad un primo e un secondo, potremmo soffermarci anche su un gustoso antipasto. Essendo estate, la scelta migliore tra carne o pesce ricade spesso su quest’ultimo. È buono anche da servire freddo e si possono avere delle ottime alternative. Le tipologie di pesce che andremo ad utilizzare sono: tonno, salmone e calamari. Sappiamo quanto il pesce sia importante per la nostra salute, ricco di Omega 3 e sali minerali ci potrebbe proteggere da eventuali rischi e patologie. Andiamo a vedere cosa ci servirà per creare il nostro antipasto.

3 idee per un antipasto estivo fresco, leggero e veloce a base di pesce

Con il tonno potremmo preparare delle ottime tartine. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

crostini di pane;

2 o 3 cucchiai di maionese;

3 o 4 pomodorini;

2 scatole grandi di tonno in scatola;

erba cipollina q.b.;

sale e pepe.

Come prima cosa prendiamo i crostini e li tostiamo in padella fino a quando non diventeranno dorati. Nel frattempo andiamo a formare la salsina unendo la maionese con il tonno in scatola. Mescoliamo andando a formare una pappina. Successivamente tagliamo i pomodorini in 4 parti e li condiamo con sale, pepe ed erba cipollina. Trasferiamo il composto, aiutandoci con un cucchiaio, sui crostini e li riponiamo in frigorifero per una mezz’oretta circa.

Ecco le altre 2 gustose ricette

Con il salmone andremo a fare uno spiedino con ananas e limone. Gli ingredienti saranno:

200 g di ananas;

30 ml di succo di limone;

pepe rosa in grani;

250 g di filetto di salmone;

olio e menta.

Come prima cosa sbucciamo l’ananas e la tagliamo in cubetti. La mettiamo in frigo per mantenerla fresca e nel frattempo passiamo al salmone. Prepariamo in una ciotola un mix di olio, menta e pepe rosa in grani. Andiamo a marinare il salmone per qualche minuto e lo trasferiamo in padella fino a quando non sarà cotto. A questo punto siamo pronti per assemblare lo spiedino. Alterniamo un pezzo di ananas con uno di salmone. Alla fine aggiungiamo il succo di limone e qualche fogliolina di menta per guarnire. Riponiamo in frigo.

Come ultima ricetta, andremo a vedere una bella insalatona di calamari. Ci serviranno:

350 g di calamari;

2 carote;

250 g di pomodorini;

80 g di olive nere denocciolate;

succo di limone;

olio e sale;

prezzemolo.

Prima di tutto cuociamo i calamari in padella aggiungendo olio, sale e prezzemolo. Nel frattempo tagliamo gli ortaggi: pomodori in 4 pezzi e le carote alla julienne. Una volta che i calamari sono pronti possiamo unire tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola. Aggiungiamo anche le olive e il succo di limone e la nostra insalata sarà pronta. Ecco 3 idee per un antipasto estivo fresco che soddisferà i nostri invitati.

