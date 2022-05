Tutti gli oggetti che abbiamo e usiamo in casa hanno una vita che prima o poi giunge al termine. Col passare del tempo infatti è inevitabile che comincino a rovinarsi e a rompersi, diventando così inadatti alle loro funzioni.

In realtà, il fatto che la loro vita termini in relazione a un impiego specifico, non significa che non possano avere altri nuovi utilizzi.

Basta infatti reinventarli con un po’ di creatività. In questo modo i centrini possono diventare oggetti raffinatissimi mentre coi jeans si possono creare arredi sorprendenti.

Anche vecchie tazze e tazzine da caffè coi piattini, seppure scheggiate, si possono sfruttare in nuovi e creativi riutilizzi alternativi.

Portaspilli e non solo

Le tazze col passare del tempo cominciano a scheggiarsi e a macchiarsi in modo indelebile. Inoltre, capita spesso di romperle lavandole e di lasciare così il servizio incompleto. In tutti questi casi le metteremo da parte e non le useremo più per bervi. Il prossimo passo però non deve essere la pattumiera, ma il riciclo creativo.

Rimarremo stupefatti scoprendo quali fantastici oggetti possano diventare.

Il primo progetto è per trasformarle in un comodo portaspilli o portaaghi.

Ci servirà:

ovatta;

vecchio pezzo di stoffa;

colla a caldo.

Creiamo una pallottola con l’ovatta e avvolgiamola nella stoffa per creare un cuscinetto tondo. Blocchiamola con la colla e inseriamola nella tazza. L’oggetto è pronto.

Nel caso in cui usiamo che usiamo dovesse presentarsi esternamente rovinata o poco carina esteticamente, potremmo colorarla o rivestirla con altre stoffe.

Vecchie tazze e piattini si possono riciclare con queste 4 incredibili idee utili e decorative per la casa

All’ingresso di casa è sempre utile uno svuotatasche per chiavi e quant’altro. Le nostre tazzine sono perfette a tale scopo. Capovolgiamo a testa in giù la tazzina e sopra adagiamovi il piattino. Dovrà trovarsi con la parte più profonda verso l’alto. Incolliamoli in questo modo con la colla a caldo. Possiamo poi decorare i bordi di tazza e piattino con qualche perlina o colorandole con un effetto dorato.

Vecchie tazze e piattini si possono potrebbero cambiare l’aspetto di tante stanze. Potrà stupirci, ma si possono trasformare in bellissimi paralumi per lampade e lampadari.

In questo caso però sarà meglio affidarsi a un esperto dotato di apposita strumentazione per far praticare un foro tondo sul fondo della tazza. Possiamo farlo fare anche dopo avervi incollato il piattino, anzi sarà più suggestivo l’oggetto. Una volta ottenuto il foro basterà inserirvi all’interno un portalampada della misura adatta. Avremo ottenuto così un lampadario. Ugualmente potremo infilare la tazza al posto del paralume di un’abat jour. Saranno davvero originali.

L’ultima idea è super graziosa e molto shabby chic, riguarda la cucina. Prendiamo una sbarra di legno e incolliamovi le tazzine da caffè sopra e affiancate. Dovremo incollarle dalla parte del bordo che poggiamo alle labbra solitamente.

Completata quest’operazione, fissiamo la sbarra di legno sulle mattonelle della cucina.

Appendiamo dunque dei ganci a S ai manici delle tazzine. Vi appenderemo i vari utensili della cucina.

