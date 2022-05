Piovan è un titolo che ha sempre dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti. Negli ultimi cinque anni, infatti, ha sempre fatto meglio del settore di riferimento. Adesso, però, si trova a un bivio e come già successo qualche mese fa, la chiusura di questa settimana potrebbe avere un forte impatto sul titolo Piovan.

Come si vede dal grafico, le quotazioni sono appoggiate al supporto in area 8,40 euro che già in passato ha sostenuto il titolo Piovan. Quanto accadrà in corrispondenza di questo livello, quindi, potrebbe avere un forte impatto sul futuro del titolo.

Ad esempio, la mancata tenuta di questo supporto potrebbe favorire un’accelerazione ribassista verso l’obiettivo più probabile in area 6,95 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli ulteriori obiettivi ribassisti potrebbero andare a collocarsi in area 3,15 euro.

Qualora, invece, si dovesse partire al rialzo l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 11 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe collocare in area 16,5 euro.

La valutazione del titolo Piovan

L’indicazione che si ottiene guardando alla valutazione del titolo dipende dallo strumento che si utilizza. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Questo valore è in accordo con quanto si ottiene dal confronto del rapporto prezzo/utili di Piovan con quello medio del settore di riferimento Se, invece, si guarda al Price to Book ratio oppure al rapporto prezzo/utili futuri scopriamo che il titolo Piovan è sopravvalutato

Da questo punto di vista, quindi, bisogna essere molto prudenti. Per il resto va sottolineata la buona situazione finanziaria del gruppo che mostra un indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, superiore a 1. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è di circa il 95%.

La chiusura di questa settimana potrebbe avere un forte impatto sul titolo Piovan: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piovan (MIL:PVN) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 8,71 euro in rialzo del 2,11% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

La Borsa di Milano potrebbe essere pronta ad una svolta rialzista grazie all’indicazione di questi segnali del Ftse Mib