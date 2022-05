Si avvicina sempre di più il momento del bikini. Molti si preoccupano del proprio aspetto e cercano il modo più veloce per perdere i chili di troppo. Questo nel modo più veloce possibile. Ci diamo, quindi, alla pazza gioia nella creazione di tisane depurative di ogni genere. Tra le più portentose troviamo quelle al finocchio o alla betulla.

Non tutti conoscono, però, questa bevanda utile per dimagrire e curare la pelle. A base di aceto di mele, utilizza frutta e zenzero che hanno diverse azioni antiossidanti.

Per dimagrire e curare la pelle non solo tisane depurative ma anche questa bevanda con 1 ingrediente che possiamo fare in casa

Innanzitutto dobbiamo avere dell’aceto di mele. Questo aceto si può trovare facilmente al supermercato, ma è possibile anche crearlo in casa.

Basterà prendere delle bucce di mela o dei torsoli, dello zucchero, dell’acqua e dei contenitori di vetro. Mai usare il metallo, perché potrebbe avere una reazione a contatto con l’aceto. Riempiamo i vasetti di vetro con gli scarti della mela. A parte, mettiamo dello zucchero nell’acqua e facciamo sciogliere. Solitamente un cucchiaio per bicchiere d’acqua utilizzato. Versiamo poi il liquido nel vasetto e lasciamo in un posto secco e buio per due settimane. Quando sarà passato il tempo, dividiamo il liquido dai pezzi di mela. Infine aspettiamo altre due settimane per avere il risultato perfetto.

Ottenere l’aceto di mele può risultare un procedimento troppo lungo, per cui c’è sempre la possibilità di comprarlo già fatto.

Pochi ingredienti per una bevanda fresca e gustosa

Per ottenere la nostra bevanda basterà unire l’aceto di mele con del succo d’arancia, delle fragole, delle foglie di menta, una grattugiata di zenzero e dell’acqua frizzante. Perfetta per l’estate, potrebbe anche essere un ottimo strumento per aiutarci a dimagrire. Infatti l’aceto di mele è composto dall’acido acetico che aiuta ad accelerare il metabolismo e a diminuire i livelli di zucchero nel sangue. Questo porta a ridurre anche gonfiore del ventre.

Questo ingrediente segreto ha anche altri benefici importanti. Infatti, potrebbe aiutare a prenderci cura della pelle. Soprattutto nel caso in cui sia secca, questo aceto favorirebbe il riequilibrio del pH naturale. Non solo, l’aceto di mele ha anche proprietà che favoriscono la cura dei capelli.

L’aceto di mele, però, non dev’essere mai bevuto da solo. Potrebbe portare a irritazioni alla gola e all’esofago. Come abbiamo visto, si può facilmente aggiungere ad altri ingredienti per creare bevande fresche, adatte al caldo.

Lettura consigliata

Bicarbonato e aceto, due ingredienti molto usati per la pulizia vanno trattati in questo modo per mantenere pulite le finestre scorrevoli