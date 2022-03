Negli ultimi anni in Italia è cresciuta la sensibilità verso gli animali e con essa anche l’impegno delle istituzioni e delle associazioni nel tutelarli. Milioni di persone ne hanno adottato o acquistato uno, per cui è sempre maggiore il numero degli animali domestici che entrano nelle case degli italiani.

Sale anche il numero degli appassionati che considerano i propri amici a quattro zampe, in particolare cani e gatti, parte integrante della propria famiglia.

Ma quanto costa realmente mantenere un cane? Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa cercheremo di rispondere a questa domanda e non solo.

Cercheremo, infatti, di capire anche quali sono le iniziative e gli aiuti economici previsti per i proprietari di animali domestici.

Quanto costa mantenere un cane oggi

Il costo per mantenere un cane o un gatto varia a seconda dell’età dell’animale, della taglia e di altre variabili come ad esempio la salute.

Secondo un’indagine dell’O.N.F. ossia l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, un cane nel suo primo anno di vita è abbastanza costoso.

Tra le spese veterinarie dei primi controlli, vaccinazioni, vermifughi ed accessori vari tipo cuccia, guinzaglio, medaglietta con incisione e ciotole, un cucciolo costa in media dai 1.700,00 ai 2.500,00 euro circa.

Per questo motivo, la decisione di adottare un cane o un qualsiasi altro animale deve essere consapevole e non il frutto di un capriccio momentaneo come purtroppo, invece, spesso accade.

Comprare o adottare un animale non è un gioco. Significa dedicarsi al cane o al gatto o a qualsiasi altro animale con affetto, rispetto e dedizione.

Vantaggiosi sconti su visite veterinarie ed alimenti ai titolari della Dog card da richiedere subito in Comune anche online

Chi pensa di comprare un cane e poi di tenerlo come un giocattolo farebbe bene a non farlo. Chi, al contrario, fa una scelta responsabile e decide di adottare un cane rinchiuso in rifugio o in un canile, deve sapere che sono diverse le iniziative sul territorio nazionale a sostegno.

In particolare, ci sono vantaggiosi sconti su visite veterinarie ed alimenti da richiedere subito in Comune. Ad esempio il Comune di Catania è tra quelle realtà istituzionali che hanno deciso di premiare chi adotta un cane, prevedendo un aiuto concreto per gli adottanti.

Questi potranno usufruire di una Dog card da richiedere direttamente al Comune anche online e ricevere sconti su tantissimi prodotti.

Dai prodotti destinati all’alimentazione, alle spese assicurative a quelle veterinarie e così via.

Un’importantissima iniziativa che si realizza grazie alla rete di solidarietà tra professionisti come veterinari ed aziende come negozi dedicati alla vendita di prodotti specifici nonchè al Sindaco Salvo Pogliese e all’Assessore Comunale Michele Cristaldi addetto al benessere degli animali.

