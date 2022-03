Ai primi di marzo, il Comune di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, ha pubblicato 3 avvisi pubblici per complessivi 9 tirocini. Si tratta di progetti finalizzati all’inserimento e/o reinserimento al lavoro di soggetti disoccupati e residenti nel territorio cittadino. I tirocini riguardano diversi ambiti di attività e prevedono dei requisiti di ammissione alle selezioni.

Vediamo tutto con ordine, anticipando solo che ai disoccupati con diploma e ISEE fino a 40.00 euro questo Comune offre 9 tirocini complessivi.

In merito ai 3 bandi di tirocinio

I profili professionali ricercati riguardano le seguenti figure:

n. 4 profili tecnici, da inserire in uno dei 4 Servizi previsti dal bando. Vale a dire il Servizio tutela dell’ambiente, interventi manutentivi, pianificazione urbanistica e Servizio del traffico;

n. 4 profili amministrativo-contabile, anche in questo caso una risorsa per ognuno dei 4 uffici preposti. Ossia Servizio attività produttive, welfare comunale, affari generali e interventi manutentivi;

n. 1 profilo informatico, presso i servizi demografici.

Requisiti di partecipazione e termini delle domande

Diamo uno sguardo ai requisiti di ammissione alle selezioni. È richiesta la maggiore età, la residenza nel Comune di Gorizia alla data del 1° gennaio 2017 e lo stato di disoccupazione. Inoltre non bisogna aver svolto tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro presso il Comune di Gorizia.

Ancora, occorre non aver avuto nei 2 anni precedenti al 20 aprile 2022 un incarico o rapporto di lavoro e similari con il Comune di Gorizia. Infine si richiede l’assenza di condanne penali, il diploma di maturità e un modello ISEE in corso di validità e non superiore a 40mila euro.

Ai disoccupati con diploma e ISEE fino a 40.00 euro questo Comune offre dei tirocini retribuiti 670 euro per 12 mesi

Le domande di partecipazione vanno redatte secondo i moduli allegati e presentate tramite PEC o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. In alternativa, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Le istanze vanno corredate del modello ISEE, una copia del documento di identità e un cv professionale.

Il termine ultimo per le istanze è fissato al 31 marzo. Ricordiamo che sempre alla stessa data scade il termine ultimo per candidarsi ai 253 posti a tempo indeterminato presso AZP.

I tirocini hanno una durata di 12 mesi (30 ore settimanali) e sono retribuiti 670 euro lordi mensili. Quanto alle selezioni, infine, le domande verranno esaminate sulla base dei criteri dettagliati ai rispettivi avvisi pubblici.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per gli eventuali dubbi del caso.

