Sciopero autotrasporto «per il momento le merci sugli scaffali ci saranno», così il segretario generale FIAP Alessandro Peron

Di prim’ora è salita l’asticella del panico di fronte alla diffusione virale di un audio sui social che annuncerebbe lo stop delle merci su gomma per circa 15 giorni. Il messaggio, che non rappresenta una comunicazione ufficiale, ha fatto seguito alla proclamazione dello sciopero dei tir per il prossimo lunedì. Della manifestazione «ne dà notizia Trasportounito che precisa come si tratti di un’iniziativa finalizzata a coordinare le manifestazioni sullo stato di estrema necessità del settore». La manifestazione si preannuncia «pacifica». Questa – leggiamo da comunicato – «si è resa inevitabile anche per tutelare le imprese e impedire che le esasperate condizioni di mercato, determinate dal rincaro record dei carburanti, si traducano in vantaggi per altri soggetti del settore trasporti».

La psicosi

L’allarme social ci ha imposto di andare a fondo e capire le reali intenzioni. Ne abbiamo parlato con il Segretario generale della FIAP, Alessandro Peron. Ci dice: «lo sciopero è stato proclamato da una piccola categoria in modo autonomo e noi prendiamo le distanze». C’è cauto ottimismo nelle parole del segretario che ci anticipa l’incontro di martedi 15 marzo a Roma sul caro-gasolio. «Lasciamo al Governo il tempo di prendere le decisioni e stabilire una manovra». Prosegue «sul tema c’è un preciso Regolamento UE. Le accise non si possono togliere e dobbiamo essere seri e dire che da una parte le accise già le recuperiamo». Il punto su cui vorrà insistere la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, riguarda la speculazione.

La proposta

«Sicuramente il Governo deve attenzionare e fare le dovute verifiche – afferma Peron – magari bisogna andare verso un prezzo amministrato». Nelle parole del Segretario generale non c’è allarmismo «cerchiamo di rimanere sereni in un momento obiettivamente critico. Le merci sugli scaffali ci saranno per il momento. Noi chiediamo di vigilare sulla speculazione». Quindi non ristori ma interventi duraturi e stabili in funzione di vigilanza.

Intanto per sabato 19 marzo è previsto altro sciopero proclamato dall’UNATRAS che riunisce le associazioni più rappresentative dell’autotrasporto. Il motivo è sempre da rintracciare nel caro carburante e sulla (presunta) mancata risposta del Governo.

I dati

Al 7 marzo il Ministero della Transizione ecologica riporta il prezzo della benzina a 1.953,14 euro; il gasolio a quota 1.829,33 e il GPL a 853,55. Il segno “più” per benzina e gasolio si aggira oltre l’80%. A salire ancora di più il prezzo del carburante per uso riscaldamento che registra un aumento del 151%.

