Vanno a ruba nei supermercati questi profumi a meno di 10 euro! Fragranze che fanno invidia a quelli di 100 euro

Non è necessario spendere 100 euro per comprare un ottimo profumo. Se vogliamo risparmiare possiamo recarci ai discount oppure guardare su Amazon e troveremo diverse occasioni. Ma dobbiamo sapere cosa cercare e conoscere quali i corrispondenti. Ecco alcune indicazioni. Vanno a ruba nei supermercati questi profumi a meno di 10 euro.

Se siamo appassionati della fragranza floreale fruttata di J’adore di Dior non dobbiamo spendere per forza 103 euro. Anche se ammiriamo Charlize Theron possiamo risparmiare con Lovely che troviamo a prezzi inferiori ai 10 euro. I prezzi potrebbero variare nei discount come Lidl piuttosto che on line dove ci costa di più. Facciamo una ricerca attenta. Per esempio, le note mughetto e cedro di Chloé che ci costano 30 euro le ritroviamo in Chalou che al discount costa meno di 5 euro. Il risparmio è assicurato.

Se siamo appassionati di Chanel possiamo evitare di spendere 80 euro perché in commercio troviamo Madame Glamour a meno di 5 euro. La somiglianza con Coco mademoiselle è indiscutibile soprattutto per quanto riguarda fiori bianchi, patchouli e arancia. La versione femminile dei profumi Hugo Boss rappresentata da Orange la troviamo in negozio a 20 euro. Provando Diamonds non ci accorgeremo della differenza. Costa meno di 5 euro e la prevalenza di vaniglia e sandalo è garantita quanto quello del profumo più conosciuto.

Campagne pubblicitarie che conquistano

Se stiamo cercando profumi a meno di 10 euro anche maschili dobbiamo sapere che esistono alternative a quelli più costosi. One Fragrance costa meno di 5 euro ed è l’equivalente di Million di Paco Rabanne che costa più di 60 euro. Entrambi i profumi sono intensi e affiancano le inflessioni accattivanti alle sfumature salate.

Se siamo rimasti colpiti dalla campagna pubblicitaria di Johnny Depp che ha lanciato Sauvage di Dior possiamo evitare di spendere 70 euro e risparmiare con Deep in commercio a 10 euro. Il bergamotto domina questi profumi insieme alla noce moscata, all’anice stellato e al pepe. Entrambi hanno una durata molto lunga che può superare le 10 ore. Se invece abbiamo preferito Chris Hemsworth e il suo Hugo Boss da 60 euro possiamo cercare X Bolt e comprarlo a 18 euro meno gli sconti su Amazon o nei discount. Bergamotto, muschio di quercia e geranio sono le fragranze che predominano in questo caso.

Non poteva mancare Armani in questa lista di prodotti di prima qualità che hanno un’alternativa importante. Il profumo Code che costa 50 euro e che è rappresentato dall’attore inglese Ragé-Jean Page ha in Acier di Bourjois il suo equivalente. Lavanda, limone di Amalfi, ginepro e sandalo sono le note forti. Il prezzo al discount è di meno di 8 euro mentre si internet è più difficile da trovare in quanto il prodotto è andato esaurito.

Non è necessario spendere tanti soldi per togliersi uno sfizio. Quando le alternative sono valide possiamo ottenere lo stesso risultato con minori risorse. In questo caso dovremmo proprio approfittarne.