Vampate di calore e sbalzi d’umore? Ecco gli integratori per la menopausa

Stai andando in menopausa e non vuoi stare male? Ecco cosa ti servirebbe..

La donna è continuamente soggetta a cambiamenti ormonali che influenzano molto non solo l’aspetto fisico ma anche psichico. Infatti dall’inizio della pubertà e fino a dopo la menopausa avvengono un sacco di cambiamenti. In particolar modo la menopausa è una fase molto importante per una donna, in quanto segna la fine della sua attività fertile. Però non è solo questo, in quanto ci sono anche tutta una serie di effetti che possono compromettere la salute. Non bisogna però preoccuparsi, in quanto anche in questo caso l’alimentazione ci può essere d’aiuto.

Quali sono i sintomi della menopausa

La menopausa può avvenire a diverse età, dipende molto dalla persona. In linea generale avviene superati i 50 anni, ma può avvenire anche molto prima. Ci sono alcuni sintomi caratteristici di questa fase molto delicata per una donna:

vampate di calore;

sbalzi d’umore;

fragilità di capelli e unghie;

secchezza nelle parti intime;

insonnia;

ansia;

aumento del peso corporeo.

Come possiamo notare sono tutta una serie di sintomi che possono essere molto fastidiosi, specialmente se vissuti tutti i giorni. Proprio per questo motivo è necessario adottare dei rimedi, anche naturali, per fare in modo da ridurre queste sensazioni di malessere generale.

Vampate di calore e sbalzi d’umore? Ecco cosa potrebbe servire

Gli studi che sono stati fatti, hanno portato avanti anche molti integratori alimentari che potrebbero essere d’aiuto. In questi casi però è bene sapere che non bisogna acquistare prodotti, in questo caso integratori, senza il consiglio di uno specialista. L’integratore deve essere solo un qualcosa in più nella nostra alimentazione, non deve andare a sostituire nulla.

Gli integratori consigliati

Quando i sintomi della menopausa diventano ingestibili si potrebbe quindi ricorrere all’utilizzo di alcuni integratori, ad esempio:

magnesio;

agnocasto;

cimicifuga;

valeriana;

ortica.

Qual è la loro azione?

Il magnesio è uno dei minerali maggiormente presente nella nostra alimentazione. Questo perché in molti cibi che mangiamo è incluso. Nel momento in cui viene a mancare o siamo in deficit, potremmo utilizzare l’integratore, aiutando quindi anche a ridurre la comparsa dei sintomi della menopausa. In particolare il magnesio è utile per ridurre gli sbalzi d’umore e la stanchezza che a volte può causare grandi disagi. Inoltre andrebbe a ridurre anche le vampate di calore, riducendo di conseguenza anche la sudorazione. La cimicifuga invece, sin da quando è stata scoperta, è stata utilizzata per l’ovaio policistico. Poi proseguendo con gli studi, è stato dimostrato come anche per i sintomi della menopausa potesse dare un reale contributo. Anche in questo caso aiuterebbe a ridurre le vampate di calore. Durante la menopausa si possono verificare anche episodi di osteoporosi. In questo caso è molto utile utilizzare l’ortica. L’ortica è composta da una sostanza che serve a sintetizzare il collagene. Il collagene è l’elemento che sta alla base di un’ottima salute delle ossa. Questo spiega il perché l’ortica viene molto consigliata nel periodo post menopausa. Dunque le vampate di calore e gli sbalzi d’umore e anche tanto altro potrebbero essere ridotti grazie a questi integratori.