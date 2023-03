Batata e patata a confronto: le differenze nutrizionali e come utilizzarla in cucina

Le conosci le differenze tra la batata e la patata? Ecco alcune spiegazioni..

Sulla nostra tavola siamo abituati a consumare e a sentir parlare della patata. La patata è un’ottima fonte di carboidrati. Anche nella dieta comune può essere introdotta, a volte anche sostituita al posto della pasta o del pane. Questo perché presenta delle caratteristiche che servono al nostro organismo. Quello di cui andremo a parlare oggi, in realtà è un ortaggio un po’ diverso dalla patata comune. Infatti ci riferiamo alla batata.

Proprietà e valori nutrizionali della batata

La batata sarebbe quella che comunemente tutti chiamano patata dolce. Ha origini americane ma per la sua bontà si è ormai diffusa in tutto il mondo. Ha circa 80 kcal per 100 grammi di prodotto e in più i seguenti valori nutrizionali:

0,1 g di grassi;

0 mg di colesterolo;

55 mg di sodio;

337 mg di potassio;

20 g di carboidrati;

3 g di fibra alimentare;

4,2 g di zucchero;

1,6 g di proteine.

Se mettiamo a confronto la patata normale con la batata, noteremo che i sali minerali e le vitamine sono più presenti in quest’ultima. Dunque tra le due la batata vince sui valori nutrizionali.

Batata e patata a confronto: le differenze nutrizionali e qual è la migliore

Quando un alimento presenta così tanti valori nutrizionali ottimali, ci si aspetta che anche sulla salute avrà molti benefici. Infatti la batata potrebbe essere d’aiuto sotto alcuni aspetti. È ricca di flavonoidi e carotenoidi. Questi sono degli ottimi antiossidanti, infatti la prima caratteristica da riconoscere a questo alimento è proprio questa. Dunque l’assunzione di batata potrebbe proteggere l’organismo da alcune forme di malattia.

Quali sono gli altri benefici

La batata è perfetta nella dieta per gli intolleranti al glutine, dunque i celiaci. Infatti è naturalmente priva di glutine. Oltre a questo è anche un ottimo alimento antinfiammatorio. Un’altra differenza con la patata normale è il sapore. La batata presenta un sapore leggermente più dolciastro. Nonostante ciò può essere consumata tranquillamente dai soggetti affetti da diabete. Questo perché il suo indice glicemico, al contrario di quanto sembrerebbe dal suo sapore, è molto più basso rispetto alla patata normale. Di conseguenza non si verificherebbe quel picco glicemico che può succedere quando si mangia la patata normale. Ovviamente in casi delicati come questi è sempre bene consultare il proprio medico oppure un nutrizionista.

Ci sono controindicazioni? Come può essere consumata?

Per questo alimento ad oggi non ci sono particolari controindicazioni. Ovviamente questo non sta a significare che è possibile mangiarne a quantità industriali. In una dieta è importante mantenere sempre un determinato equilibrio e un’elevata varietà di cibi. La batata può essere consumata in diversi modi. Come le classiche patate può anche essere cucinata fritta. Infatti molti ristoranti la utilizzano come antipasto, abbinata ad un po’ di formaggio fuso e bacon. Se invece si vuole un’alternativa più leggera è perfetta se cucinata al forno oppure arrostita in padella. In realtà può essere consumata anche cruda o ancora, visto il suo sapore dolce, può essere utilizzata per la realizzazione di vellutate. Abbiamo così conosciuto questo alimento ma soprattutto abbiamo messo la batata e la patata a confronto, in modo da capirne meglio le differenze.