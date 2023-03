La vitamina E: benefici e cosa succede se si è in carenza

Lo sapevi che è molto importante la vitamina E? Ecco i motivi e quali sono i sintomi da deficit..

In natura esistono tante vitamine e minerali che sono utili al nostro organismo. Proprio per questo motivo si spinge sempre a raccomandare di fare una diete equilibrata ma soprattutto varia. Mangiando sempre cose diverse facciamo in modo da cogliere tutti i benefici e le proprietà nutritive che molti alimenti hanno. In particolar modo andremo a parlare di una vitamina che ritroviamo in tantissimi cibi che siamo abituati a consumare: la vitamina E.

Cos’è la vitamina E

Viene anche definita tocoferolo. È una vitamina liposolubile, ovvero si accumula a livello epatico e poi viene assorbita insieme ai grassi alimentari. Proprio per questo motivo la vitamina E può essere accumulata e avere funzione di scorta. Si trova in alimenti che non sono particolarmente lavorati. Questo perché la vitamina E è una vitamina che con le alte temperature si degrada.

Cosa può causare carenza di vitamina E

Come per tutte le vitamine è essenziale che sia nelle giuste dosi all’interno dell’organismo. Dunque nel momento in cui si ha una carenza da vitamina E ci potrebbero essere alcuni sintomi. In particolar modo si potrebbe verificare:

riduzione dei riflessi;

difficoltà nel camminare;

debolezza muscolare;

Questi sono i sintomi più comuni, che ovviamente possono anche cambiare da persona a persona.

La vitamina E: benefici e dove la possiamo trovare

Proprio per questi motivi e per questi deficit è importante sapere dove possiamo trovarla e soprattutto i benefici che ci sono in questa vitamina.

Le proprietà benefiche della vitamina E

Come primo aspetto possiamo dire che il tocoferolo è un potente antiossidante. Gli antiossidanti hanno proprio il compito di proteggere il nostro organismo. Esistono delle molecole chiamate radicali liberi che sono in grado di attaccare parti del corpo e causare malattie. Con gli antiossidanti si vanno a bloccare i radicali liberi, prevenendo alcune forme di malattie, anche tumorali. Oltre a questo, grazie all’attività antiossidante, andrebbero a proteggere anche da altre forme di malattie come ad esempio il morbo di Alzheimer, che causa demenza e perdita di ricordi. La vitamina E serve molto per il nostro sistema immunitario. Infatti in inverno, per chi soffre di carenza, è consigliato prendere degli integratori contenenti anche questa vitamina, insieme alla vitamina C. Oltre all’azione antiossidante c’è anche l’azione antinfiammatoria. Anche in questo caso possiamo prevenire problemi che sono innescati da processi infiammatori. In più la vitamina E contribuisce a:

abbassare i livelli di colesterolo cattivo . Infatti potrebbe essere d’aiuto nei soggetti che soffrono di colesterolo alto, facendo alzare i livelli di colesterolo buono;

. Infatti potrebbe essere d’aiuto nei soggetti che soffrono di colesterolo alto, facendo alzare i livelli di colesterolo buono; aumentare la fertilità femminile;

dilatare i vasi sanguigni.

Tutte queste sono funzioni essenziali per il nostro corpo.

Dove la possiamo trovare?

Alimenti ricchi di vitamina E possono essere:

olio d’oliva;

semi oleosi;

fegato;

spezie come paprika, peperoncino, cumino;

merluzzo;

tuorlo d’uovo;

olive.

Come possiamo ben notare sono tutti alimenti che siamo abituati a consumare normalmente durante la settimana. Ed ecco la vitamina E: i benefici possono essere ottimi alleati per la nostra salute.