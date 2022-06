Valorizzano il fisico e coprono le imperfezioni su girovita e gambe questi vestiti estivi all’ultima moda ma economici

L’ondata di caldo rovente che sta investendo l’intera penisola riporta in auge un problema che in realtà è sempre attuale: come vestirsi?

Certo è che queste temperature farebbero venir voglia di trascorrere la giornata intera in costume da bagno, ma le vacanze sono purtroppo ancora lontane.

Non resta dunque che armarsi di pazienza e capire come abbinare i capi del guardaroba per stare fresche tutto il giorno, senza dimenticare lo stile.

Un occhio di riguardo va certamente riservato ad alcuni vestiti e accessori che promettono di rimanere in tendenza per l’intera stagione.

Per il resto, se non vogliamo perdere tempo a capire come accostare magliette, pantaloni e sandali puntiamo sugli abiti.

Alcuni modelli sono estremamente versatili: danno vita ad un look sempre nuovo semplicemente cambiando sandali, cinture o orecchini in abbinamento.

Avventuriamoci dunque alla scoperta di questi vestiti che, tra le altre cose, valorizzano il fisico e coprono le imperfezioni su girovita e gambe.

Uno dei grandi protagonisti dell’estate è senza dubbio l’abito bianco, che, per sua stessa natura, si reinventa facilmente in tantissimi outfit.

Il suggerimento è quello di accaparrarsi più modelli, puntando sulla varietà del tessuto: popeline di cotone, lino o pizzo e sangallo.

Ugualmente di tendenza è poi anche l’abito fantasia, tropical o floreale, laddove il colore è estremamente dominante e ci permette di giocare con gli accessori.

Coordiniamolo ad esempio con espadrillas o orecchini che ne riprendano le tonalità, senza dimenticare l’abbinamento con sandali Capri o di cuoio.

Ricordiamoci di puntare sul modello altezza ginocchio, dal taglio morbido, con maniche a sbuffo o palloncino, se vogliamo coprire le braccia a tendina.

Non può mancare nemmeno l’abito chemisier, preferibilmente con maniche ampie e leggermente plissettato.

In questo caso, via al tinta unita vitaminico o nel color rosa bubble gum, che rientra a pieno titolo tra i must di stagione.

Non meno interessante il vestito midi con bottoncini e maniche a palloncino, da scegliere assolutamente nelle sfumature menta.

Combinazione altrettanto riuscita sarebbe poi quella che vede protagonista il vestito midi con gonna a campana e delle raffinate ballerine o slingback.

Giochiamo, in questo caso, con i colori pastello, scegliendo il celeste per l’abito e il rosa cipria o antico per le scarpe.

