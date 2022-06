Sono le nemiche numero uno di qualsiasi picnic estivo o rimpatriata con gli amici in giardino: le vespe e le api che ci ronzano intorno senza darci pace. Oltre ad essere fastidiose, api e vespe incutono timore in molti a causa della loro dolorosa puntura. Ma sono anche insetti utilissimi all’ambiente e preziosi membri dell’ecosistema. Per questo, è sempre meglio trovare una soluzione ecofriendly per allontanarle dal nostro picnic. Ma come possiamo allontanare api e vespe dal cibo senza far loro del male e senza usare sostanze chimiche? Basta qualche semplicissimo trucchetto.

Le vespe sono attirate dalla carne e le api dal dolce

Moltissime vespe tra le più comuni che si vedono da noi sono carnivore. Sono quindi frequenti ospiti indesiderati dei nostri barbecue, soprattutto se l’odore di braciole o salsiccia si diffonde nell’aria. Le loro cugine api, invece, sono vegetariane, e sono alla costante ricerca di sostanze zuccherine di cui nutrirsi e con cui produrre il prezioso miele. Conoscendo queste abitudini degli insetti, possiamo escogitare un trucchetto molto semplice per tenerle lontane dalla nostra tavola.

Attenzione per allontanare api e vespe dalla tavola imbandita senza far loro del male basta un semplice trucchetto suggerito dagli esperti

Il metodo più semplice per tenere api e vespe alla larga dal nostro cibo è quello di mettere da parte una porzione tutta per loro. In questo modo le vespe e le api avranno di che nutrirsi e non verranno a disturbarci. Non occorre sacrificare un’intera bistecca o una fetta di torta. Basta davvero poco per farle felici.

Prepariamo un banchetto in miniatura tutto per loro

Attenzione, per allontanare vespe e api basta un trucco molto semplice. Procediamo in questo modo: in un piattino mettiamo qualche pezzettino di carne per le vespe, e in un altro piattino una bevanda dolce per le api. Magari una bibita, o anche della birra. Posizioniamo entrambi i piattini sulla nostra tavola, e copriamo tutto il resto del cibo. Gli insetti verranno attirati dai piattini. Poi cominciamo ad allontanare i piattini sempre di più dalla nostra tavola. Prima posizioniamoli sul bordo del tavolo, poi su una sedia poco lontano, poi ancora più lontano. Gli insetti seguiranno i piattini e lasceranno in pace il nostro cibo. Potremo finalmente goderci un pranzo all’aria aperta senza ronzii. Se notiamo che il nostro terrazzo o balcone è frequentato dalle vespe anche quando non c’è del cibo in giro, potrebbero essere alla ricerca di un oggetto particolare che le attira.

