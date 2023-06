Vale una fortuna il nostro Rolex del 1970: ecco quanto guadagniamo se proviamo a rivenderlo

Tra i Rolex più ricercati molti risalgono agli anni Settanta, si tratta di una decade d’oro per la Maison svizzera che in quegli anni ha prodotto modelli memorabili. Basti pensare al Daytona Paul Newman che è rimasto uno dei modelli iconici meglio riusciti della storia. Ecco una piccola rassegna.

A parte il modello Rolex legato al nome del famoso attore, sono diversi i Rolex più ricercati dai collezionisti. Per esempio il Submariner Big Crown usato da Sean Connery mentre interpretava James Bond commercializzato nel 1956 è uno dei più richiesti. Anche il GMT Master è legato al famoso personaggio e i prezzi di vendita sono stellari, variano dai 70.000 euro fino ai 100.000 euro.

I collezionisti ricercano con insistenza i modelli del 1970. È l’anno in cui cominciò la collaborazione tra Rolex e Comex per creare orologi subacquei che rappresentassero l’eccellenza. I prezzi di questi modelli variano da 100.000 euro fino a 200.000 euro, la tiratura limitata influisce sul valore, alcuni esemplari sono davvero rari.

Pezzi unici

Vale una fortuna il nostro Rolex del 1970 e forse non lo sappiamo. Il Rolex Oyster Perpetual Date del 1970 che abbiamo in casa non varrà come i modelli di Paul Newman e James Bond ma è venduto nei siti specializzati a prezzi che si avvicinano ai 4.000 euro. Automatico, in acciaio, il valore si avvicina a questa somma se è in un buon stato di conservazione e se si trova dentro la scatola originale.

Uno dei modelli più apprezzati dai collezionisti è il Rolex Submariner del 1979 con quadrante opaco che potrebbe essere venduto a più di 5.000 euro. Cristallo acrilico, carica automatica, acciaio inossidabile, si tratta di uno dei modelli più affidabili che possiamo indossare in barca, durante le immersioni o quando pratichiamo le attività sportive tipicamente estive. Un ottimo investimento ancora oggi. Un vero pezzo da collezione.

Vale una fortuna il nostro Rolex del 1970, il nostro tesoretto

Saliamo di prezzo con il Rolex Oyster Perpetual Date in acciaio, oro e argento del 1970, un vero pezzo vintage che in passato ha avuto un grande successo. È possibile rivenderlo a più di 6.000 euro anche senza la scatola originale. I modelli in circolazione sono visibilmente usati perché si tratta di un orologio che veniva tenuto al polso per lunghi periodi. Comodo, resistente, originale, chi lo ha comprato in quegli anni lo ha sfruttato al meglio, un orologio che teneva compagnia e che ancora oggi è molto apprezzato.

Il Rolex Submariner No Date del 1972 conserva un valore ancora oggi sorprendente. Lo troviamo in vendita la prezzo di 15.000 euro. Se lo abbiamo comprato agli inizi degli anni Settanta abbiamo fatto un vero affare. È una sorta di tesoretto che possiamo sfruttare in ogni momento. Tutti i modelli Submariner degli anni Settanta sono in grado di regalarci somme che variano tra gli 11.000 euro e i 20.000 euro. Sono gli investimenti perfetti in materia di orologeria di lusso.