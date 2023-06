In una seduta complessivamente impostata al rialzo, spicca l’eccezionale rialzo di Stellantis che rompe gli indugi e accelera al rialzo. Basti pensare che tra le Blue Chip è stato l’unico titolo a chiudere con un rialzo di oltre il 3%. Potremmo, quindi, essere sul punto di assistere a un’interessante inversione rialzista.

Perché comprare le azioni della casa automobilistica

Il titolo è trai più interessanti per quel riguarda la sottovalutazione. Qualunque sia l’indicatore, infatti, le azioni risultano essere sottovalutate. Ad esempio, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno. Infatti, con un rapporto P/E di 3,33 e 3,23 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2024, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli degli utili. Infine, la società è tra quelle più sottostimate con un rapporto “enterprise value to sales” di 0.11 per l’anno 2023. Anche il price to book ratio esprime un’importante sottovalutazione.

Il titolo Stellantis, poi, è di particolare interesse anche per chi è alla ricerca di dividendi dal rendimento elevato. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è superiore all’8,5%.

Anche gli analisti sono positivi sul titolo con un consensus medio Buy o Overweight sull’azione. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Alo stato attuale il titolo risulta essere sottostimato di circa il 40%.

Tra i punti deboli ci sono le previsioni di crescita relativamente basse, così come l’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi. Infine, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Eccezionale rialzo di Stellantis che rompe gli indugi e accelera al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 29 giugno in rialzo del 3,56% rispetto alla seduta precedente a quota 16,02 €.

Era da febbraio che il titolo non registrava una seduta così forte al rialzo. Il risultato è stato la rottura della forte area di resistenza a 15,721 €. A questo punto il superamento di area 16,398 € potrebbe dare un forte impulso rialzista che potrebbe rallentare in area 18,5 €.

Ovviamente, una chiusura giornaliera inferiore a 15,721 € potrebbe nuovamente spingere le quotazioni tra i livelli 14,1 € e 15,7 €.

