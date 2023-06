Un modello Rolex per ogni giorno della settimana: quanto costano e dove trovarli scontati

Quando scocca la mezzanotte e arriva un nuovo giorno, per chi può permetterselo, è già tempo di indossare un orologio diverso, un modello che vada bene per gli impegni quotidiani. Ogni giorno possiamo indossare un Rolex differente scegliendo nel catalogo ricchissimo della Maison più famosa del Mondo.

Il lunedì dobbiamo iniziare la giornata con uno sprint, il modello Day-Date collega il nostro passato al futuro e ci aiuta a focalizzarci sui progetti del presente. È l’orologio di chi ogni giorno fa una promessa per il futuro, questa la definizione data dalla Rolex. Sul sito Chrono24 troviamo un modello Tudor Prince al prezzo di 3.450 euro.

Ogni giorno è importante, può essere il punto di partenza per un’avventura che può cambiarci la vita. Martedì non è solo il secondo giorno della settimana ma anche il giorno del modello Datejust. Molti odiano i lunedì e rimandano al giorno seguente gli impegni. Indossando questo orologio avremo un impatto positivo sul percorso da fare e sugli obiettivi da raggiungere. Sul sito Della Rocca gioielli ne troviamo uno 36 argento Jubilée con certificazione di garanzia al prezzo di 4.500 euro.

Investimenti sicuri

Un modello Rolex per ogni giorno della settimana? Se fosse possibile, il mercoledì sarebbe il giorno del GMT- Master, considerato il Rolex in grado di aumentare maggiormente di valore in poco tempo. Un investimento di mercoledì che porterà risultati entro il sabato. Cosa c’è di meglio? Con questo modello Rolex si può. Sul sito Duca1962 troviamo un GTM-Master a 12.500 euro per chi ama il vintage e gli anni Novanta.

Il giovedì la stanchezza comincia a farsi sentire, abbiamo bisogno di una carica per portare a termine i nostri impegni. Con un Daytona 16520 in Oystersteel 904L e con movimento Zenith indossiamo un pezzo davvero robusto e indistruttibile. È in grado di trasmetterci tanta sicurezza, un pezzo unico cui non dovremmo rinunciare. Lo troviamo in vendita dai rivenditori autorizzati al prezzo di 12.600 euro. Quando arriva il fine settimana andiamo sulle novità del 2023. Il venerdì concediamoci un 1908 elegante e speciale, come le ore che trascorreremo occupandoci dei nostri hobbies. I rivenditori autorizzati hanno proposto 22.150 euro come prezzo scontato in questo momento dell’anno.

Un modello Rolex per ogni giorno della settimana: quelli speciali lasciamoli per la fine

Il sabato dedichiamo la giornata al mare, alla barca, alla natura più selvaggia e abbiamo bisogno di un compagno di avventure che non ci tradisca. Lo Yacht-Master 42 è uno degli orologi più belli e affidabili in mare, per le regate o per le uscite in solitaria. La padronanza della leggerezza, scrive la Rolex. Mai 2 parole sono state più calzanti. Questo modello in oro bianco lo troviamo sul sito Orologi di Classe al prezzo di 25.000 euro.

Se non vogliamo che la nostra avventura finisca la domenica e che la nostalgia ci rovini le ultime ore di libertà, indossiamo un Explorer 40. Nuovo modello che arricchisce una gamma già sorprendente, questo orologio si legge facilmente, è robusto e molto resistente. Sul sito eBay troviamo in vendita un modello 40mm con quadrante nero al prezzo di 7.300 euro. Potendo permetterselo sarebbe davvero una settimana da sogno.