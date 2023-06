I Rolex tra gli orologi più rubati, ecco i modelli con più mercato e quelli da sogno strappati ai vip

A prescindere dalle città dove è più facile subito un furto, alcuni oggetti sono tra i più desiderati nel mondo della recitazione È per questo bisogna fare attenzione. Gli orologi Rolex si troverebbero nei primi posti di questa particolare classifica, i modelli dei vip sono quelli presi di mira.

Subire un furto è qualcosa che ci fa stare male, ci crea dei danni, è psicologicamente difficile da accettare. Se abbiamo realizzato il nostro sogno e siamo riusciti a comprare un Rolex, indossarlo liberamente non sempre è possibile. Sono tante le preoccupazioni e i rischi che corriamo quando li portiamo con noi. Quello Rolex sarebbe l’orologio più rubato secondo le statistiche. Vengono prodotti in più di 100 paesi, si tratta di uno dei marchi che rappresenta il lusso per eccellenza, quelli più economici possono costare anche 6.000 euro. Alcuni modelli come il Day Date arrivano a valere 52.000 euro, spesso si tratta di modelli unici e quando camminiamo per strada averli posto al polso non è assolutamente sicuro. Ma che senso ha spendere tanto per tenerli nascosti in cassaforte insieme alla garanzia?

Sui social, sui giornali, su internet, ci sentono spesso i racconti dei vip a cui è stato rubato il Rolex. Oltre al mercato ufficiale, anche quello nero vede questi orologi come protagonisti. Alcuni modelli più di altri. In molte città le forze dell’ordine avvertono turisti e abitanti di prestare attenzione.

Mercato florido

I Rolex tra gli orologi più rubati e anche per questo è stato creato un database internazionale che si chiama MyStolenWatch. È una piattaforma che permette a tutti di inserire gratuitamente il modello di orologio che è stato rubato così da poterlo rintracciare. Tra i Rolex più ricercati nel mercato nero, il primo posto spetta al Rolex Cosmograph Daytona. Ne esistono 38 modelli che hanno prezzi molto diversi tra loro. Si passa da quelli in acciaio che costano 11.000 euro a quelli più rari come il Daytona Madreperla o il Rosa o l’Oro Bianco che costano 40.000 euro. Molto richiesti anche l’Explorer che può valere 10.700 euro o il Submariner il cui costo può arrivare a 35.000 euro.

Il ristoratore dei vip Giuseppe Cummo avrebbe subito un furto di Rolex per 1,5 milioni. Al dentista dei vip Luca Macaluso avrebbero tentato di rubare il Rolex esplodendo dei colpi di pistola. Un Rolex sarebbe stato rubato in hotel a Ilary Blasi. Durante una partita di padel, a un direttore di banca sarebbe stato rubato un Rolex ritrovato poi presso un commerciante che ricettava i Rolex dei vip. Questi episodi avvenuti durante gli ultimi anni dimostrano quanto questi orologi siano ricercati e che cosa i ladri siamo disposti a fare pur di averli. Ma i furti degli orologi dei vip riguardano anche altri marchi.

I Rolex tra gli orologi più rubati ma non solo

Daniel Auteuil avrebbe perso un Patek Philipphe del valore di 40.000 euro durante una vacanza nel sud dell’Italia. Con il gomito appoggiato al finestrino di un taxi in attesa che l’auto ripartisse, uno scooter gli si è avvicinato e i ladri gli avrebbero strappato l’orologio dal polso. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc si sarebbe visto strappare dal polso un modello personalizzato del valore di circa 2 milioni di euro mentre alcuni fan chiedevano l’autografo. L’orologio è stato ritrovato in seguito alla vendita di 200.000 euro. Questi furti avvengono spesso in posti turistici come l’Italia, la Grecia, Ibiza, Cannes o Montecarlo.

Il centrocampista della Lazio Basic avrebbe subito un furto sotto la minaccia di una pistola, i giocatori della Roma El Shaarawy e Cristante sarebbero stati derubati mentre erano a passeggio. Orologi con prezzi di listino che arrivano a 10.000 euro, dopo vari passaggi di mano possono arrivare a valerne 15.000. Sono investimenti rapidi e sicuri. I furti possono essere organizzati per cercare di possedere modelli costosi a prezzi inferiori, mentre la ricettazione scatta se si presenta l’occasione. In ogni caso questi beni di lusso rimangono tra quelli che vengono scambiati maggiormente e spesso diventa impossibile rientrarne in possesso.