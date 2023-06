Non sai cosa fare in spiaggia? Ecco 3 libri imperdibili da portare sotto l’ombrellone

Lascia stare i video sul telefono, ma goditi un buon libro! Non sai quale scegliere tra tutti quelli che sfogli insistentemente in libreria? Eccoti qualche consiglio che può fare al caso tuo sia che ti piacciano i romanzi che i libri gialli. Non sai cosa fare in spiaggia? Ecco un’ida.

Uno dei passatempi più amati sotto l’ombrellone è sicuramente il cruciverba. Oltre ad aiutarti a passare il tempo mentre gli altri fanno il bagno ti fa allenare la mente. Se vuoi mantenerti giovane e imparare nuove cose è l’ideale! Ma se invece vuoi trasportarti con la mente in luoghi lontani, un bel libro può essere un’alternativa. Ma quale scegliere che faccia davvero al caso tuo? Vediamone 3 che sicuramente non ti deluderanno.

Se non sai cosa fare in spiaggia un buon libro è sempre una buona idea

Il primo libro che vale la pena di leggere se ti piacciono le storie d’amore è In amore vince chi rischia. Rebecca è un avvocato newyorkese di grande successo. È sola ma vorrebbe una persona con cui condividere le sue giornate e le sue serate, ma non ha tempo. Una sera alla sua porta si presenta un bel vigile del fuoco, affascinante e sicuro di sé. Quell’incontro le cambierà la vita e lascerà un segno indelebile che la porterà a ricredersi sull’amore. Dalla penna di Anna Premoli, questa è la storia d’amore che ti farà sognare e che non puoi perderti.

Eccono 2 per gli amanti dei misteri e delle storie vere

Se invece ti piace leggere libri biografici e storie vere, non perderti quello di Ferrero. Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore è la storia del papà della Nutella. Uno dei più grandi imprenditori italiani che ha cambiato il modo di fare impresa. Le persone per lui sono e sono sempre state al centro, non il prodotto. Dalle origini della pasticceria di Alba fino all’impero che tutti conosciamo e amiamo.

Per finire, un giallo per chi non può fare a meno di una bella dose di mistero. Il Paziente 64 è un libro che non puoi lasciarti scappare. Una piccola isola remota, una ragazza che riesce a scappare e un atroce mistero che la avvolge. Un cold case che il detective Carl Morck dovrà risolvere con cinquant’anni di ritardo. Riuscirà a trovare l’assassino e scoprire cosa è successo?

Ecco, se non sai cosa fare in spiaggia un bel libro può aiutarti a passare il tempo. Certo, queste sono solo alcune delle storie a cui puoi appassionarti sotto l’ombrellone. Se cerchi un libro che comprenda più di un genere, leggi la saga di Outlander. Fantasy, romanzo d’amore, storico e d’avventura, tutto insieme. Oppure, un grande classico che non è solo per bambini, Harry Potter, amatissimo da tanti vip!