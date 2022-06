Ci sconvolgerà scoprire che se le zanzare ci danno il tormento potrebbe essere colpa di questa bibita

Tra le tante categorie di insetti che possono presentarsi durante la bella stagione, sicuramente le zanzare sono quella meno sopportata. Questi terribili insetti sono un vero supplizio e ne basta anche una sola per rovinarci una serata. Chi infatti non ha dovuto rinunciare a notti di sonno a causa del fastidioso ronzio e delle tremende punture?

Eppure sembra che ci siano delle peculiarità e delle abitudini che ci rendono maggiormente appetitosi agli occhi delle zanzare. Ci sconvolgerà scoprire che se le zanzare ci danno il tormento potrebbe essere perché attratte proprio da questa bibita.

Cosa attira le zanzare?

Viene stimato che una persona su cinque sia maggiormente appetibile per le zanzare che scelgono le loro vittime in base a più fattori. Sono ad esempio particolarmente attratte dall’anidride carbonica prodotta attraverso la respirazione e il sudore. Si stima che una zanzara media possa percepire tracce di anidride carbonica (CO2) da oltre 50 metri di distanza. Il sudore, inoltre, attrae le zanzare per il contenuto di ammoniaca, acido urico e acido lattico che in ognuno può essere variabile. Il calore corporeo infine, favorendo una maggiore traspirazione, si afferma come ulteriore elemento di attrazione.

Questo rende alcuni soggetti più esposti alle punture, come ad esempio le persone in sovrappeso che tendono a sudare di più. Anche le donne in gravidanza sono un’altra categoria a rischio. Il grembo materno è una zona soggetta a maggiore traspirazione ed emissione di anidride carbonica. Questo purtroppo fa registrare un aumento delle punture di quasi il doppio sulle donne incinte.

Questioni di sangue

Particolare menzione va fatta, poi, per chi appartiene al gruppo sanguigno 0. Questo è il sangue ritenuto più prelibato dalle zanzare ed il bello è che siamo proprio noi a suggerirglielo. L’85% delle persone emette involontariamente attraverso un segnale chimico il proprio gruppo sanguigno. Come evidenziato ad esempio da AVIS, le persone di gruppo “0” sono le più punte in assoluto messe a confronto con tutte le altre.

Ci sconvolgerà scoprire che se le zanzare ci danno il tormento potrebbe essere colpa di questa bibita

Infine, anche l’alimentazione gioca un ruolo chiave nell’attrazione per le zanzare. Un’alimentazione grassa e calorica sembra essere un elemento determinante nella scelta delle vittime da parte delle zanzare. Ma non finisce qui, perché alcuni studi avrebbero dimostrato che chi consuma birra sia maggiormente preso di mira da questi insetti. Questo potrebbe dipendere sia dall’odore che la nostra pelle assume dopo il consumo di birra, sia a causa dell’aumento di temperatura dettato dall’alcol. Sembra assurdo ma se le zanzare continuano a pungerci, dunque, dovremmo mettere da parte la birra e orientarci a bevande potenzialmente repellenti come il succo di pompelmo. Infine, non dimentichiamo di munirci di tutti gli strumenti per tenerle alla larga come ad esempio candele profumate fai da te.

Lettura consigliata

Ecco come coltivare melanzane grandi e saporite con i giusti fertilizzanti tenendo lontani insetti e parassiti