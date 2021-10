I cambi di stagione possono avere effetti davvero negativi sul nostro organismo. Sbalzi di temperatura, vento e pioggia possono renderci più vulnerabili ai malanni di stagione.

Per questo motivo, soprattutto in autunno e in inverno, è importante rafforzare le nostre difese immunitarie con gli alimenti più benefici. Questo sarà un ottimo modo per provare a garantirci una stagione fredda senza la paura dei malanni.

Il primo metodo per prevenire febbre e influenza tipiche della stagione è scegliere gli alimenti giusti da portare a tavola. Molto utile, ad esempio, è quest’ortaggio prezioso che potrebbe aiutare a combattere l’influenza e che ora non potrà proprio mancare nei nostri carrelli.

Oggi, però, parleremo di un vegetale, una verdura, ancora troppo sottovalutata, nonostante le sue molteplici proprietà benefiche. Stiamo parlando di un vegetale tondo, rosso e più piccolo di una noce, ma dal sapore fresco e croccante. Sarebbe addirittura in grado di proteggere le ossa, il cuore, il metabolismo e di rafforzare le difese dell’organismo. Ecco di cosa si tratta.

Proteggerebbe cuore e ossa e rinforzerebbe il sistema immunitario questa straordinaria pianta fonte di vitamina C

Vitamine, sali minerali e antiossidanti sono al centro di un’alimentazione corretta e salutare. Soprattutto in autunno, il fisico ha bisogno di qualche aiuto in più dall’esterno per proteggersi dai malanni.

Non è sempre facile scegliere gli alimenti migliori per la nostra salute. Alcuni cibi, infatti, sono molto amati dalle persone, eppure possono causare problemi di salute, spesso gravi. Basti pensare, ad esempio, a questi 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso.

Al contrario, invece, oggi parleremo di un vegetale che fa molto bene all’organismo. Il problema è che è uno dei frutti della terra più sottovalutati in assoluto, perché quasi nessuno conosce le sue grandi proprietà. Stiamo parlando del ravanello.

Effetti benefici su ossa e cuore

Come riporta Humanitas Research Hospital, il ravanello è una buona fonte di vitamine, tra cui C, A e K e di preziosi sali minerali. Tra questi ultimi, il potassio, che sarebbe in grado di proteggere la salute cardiovascolare e il calcio, che aiuterebbe le ossa.

La vitamina C è importantissima

Inoltre, non dimentichiamo che la presenza di vitamina C riuscirebbe ad aumentare le difese del nostro organismo e ad aiutare il sistema immunitario. Ecco perché proteggerebbe cuore e ossa e rinforzerebbe il sistema immunitario questa straordinaria pianta fonte di vitamina C. Non dimentichiamoci neanche queste preziose verdure di stagione, anche queste importantissime perché ricche di vitamina C.

Mangiare ravanelli non interferirebbe con nessun farmaco ma, per maggiore sicurezza e tranquillità, è sempre bene chiedere un parere al proprio medico curante.