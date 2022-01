La Redazione di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dedicare i suoi articoli a ricette semplici e nuove. In Italia siamo molto affezionati ai piatti della tradizione, ma è vero anche che non ci manca la curiosità. Non per niente la cucina di alcuni Paesi stranieri come l’India, il Giappone, il Messico, negli ultimi anni ha ottenuto grandi consensi.

Una delle preparazioni che ha riscosso più successo è l’hummus, la salsa di ceci e crema di sesamo conosciuta e amata in tutto il Mondo. Curioso il fatto che greci, egiziani, libanesi, marocchini, israeliani, ebrei, turchi ne rivendichino tutti la nascita. Ciò che più sorprende è che ci vogliono pochi minuti per portare in tavola una preparazione saporita e soprattutto ricca di nutrienti. Per una cena tra amici, un aperitivo improvvisato o per una cena a lume di candela, l’hummus si accorda al gusto di tutti.

Oltre alla versione classica, possiamo prepararlo in tante varietà diverse da accompagnare al pane fresco, alle verdure o a un cereale. Oggi proponiamo un’alternativa stagionale cremosa e avvolgente, che ci coccoli nelle sere d’inverno. Infatti, vale oro contro colesterolo e trigliceridi questo delizioso hummus invernale ricco di proteine e vitamine, pronto in 10 minuti.

Che significa hummus e le sue proprietà

La parola hummus significa ceci e deriva dall’arabo. La prima ricetta pare risalire al XIII secolo e comprendeva tra gli ingredienti ceci cotti, limone, aceto, spezie e olio. Un ingrediente imprescindibile è la tahina, una pasta cremosa ricavata dal sesamo tostato. I semi di sesamo, anticamente lavorati al mortaio, si frullano fino a ottenere questa pasta densa dotata di un prezioso olio.

L’olio di sesamo è un grasso vegetale al quale sono stati riconosciuti grandi benefici sull’organismo umano. Pare che possa ridurre i livelli di trigliceridi e di colesterolo, abbassando anche la pressione di chi soffre di ipertensione. Inoltre, il sesamo è ricco di vitamine antiossidanti benefiche (K, E).

Anche i ceci possono apportare grandi benefici all’uomo. Ricchi di fibre, forniscono grandi quantità di magnesio e fosforo. Inoltre, grazie alle saponine, possono ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Ma ora è il momento di svelare la ricetta.

Vale oro contro colesterolo e trigliceridi questo delizioso hummus invernale ricco di proteine e vitamine pronto in 10 minuti

Gli ingredienti che occorrono sono:

180 g di ceci lessi;

80 g di polpa di zucca cotta;

2 cucchiai di olio EVO;

spezie a piacimento (paprika, curcuma, cumino);

1 cucchiaio di tahina.

In un mixer versiamo tutti gli ingredienti e frulliamoli fino a ottenere una crema. Se la consistenza è troppo dura, aggiungiamo un giro di olio e un cucchiaio di acqua naturale. Ora non resta che servirlo decorato di semi di sesamo e paprika

