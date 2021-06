È difficile far combaciare l’aperitivo e la dieta dimagrante. Il pensiero di noccioline che accompagnano uno spritz fa già venire i sensi di colpa. Per non parlare degli altri snack ipercalorici che vengono offerti. Eppure è possibile non rinunciare completamente a una piacevole serata tra amici.

Ormai la grande parte dei locali ha delle proposte su misura per vegetariani, astemi, vegani, allergici etc. Infatti l’aperitivo salutare che non ingrassa esiste e basta seguire queste semplici regole per non assumere troppe calorie. Nessuno strappo alla regola e nessun rimorso.

Alcolico o analcolico?

Solitamente l’elemento dell’aperitivo che si scontra di più con la dieta è l’alcool. I numerosi drink e le miscele alcoliche non fanno altro che aumentare le calorie sul piatto della bilancia.

Ma la soluzione non è sempre prendere la scelta analcolica. Spesso i drink analcolici hanno come ingredienti sciroppi di zucchero, bibite gassate, succhi addizionati con zuccheri e additivi. Scegliamoli solo se a base di succhi appena fatti o centrifughe senza zuccheri addizionati. Magari facciamo aggiungere una punta di soda e delle erbe aromatiche.

In mancanza, meglio optare per bevande con un livello alcolico non superiore al 21%. Via libera al bicchiere di vino, perfetto per la dieta e assolutamente non nocivo per la salute. Anche la birra è ammessa. L’importante è che sia un solo bicchiere.

L’aperitivo salutare che non ingrassa esiste e basta seguire queste semplici regole

È stato notato che se si arriva all’aperitivo delle 19 senza aver fatto uno spuntino pomeridiano solitamente si apre una voragine. Questo significa che è sempre bene spezzare la fame con uno snack a metà pomeriggio con un frutto, uno yogurt o frutta secca. Se si tratta di un aperitivo servito al piatto, cerchiamo di chiedere di abbondare con appetiser di verdura cotta o cruda. Quelle sono ammesse senza limite. Oppure preferiamo la carne e il pesce agli affettati. Il formaggio è benvenuto ma basta non esagerare.

Se invece siamo davanti a un buffet, seguiamo sempre le stesse linee guida. Preferiamo a pane, pasta, grissini, taralli, focaccia e pizza, delle insalate di cereali. Evitiamo anche la frutta secca salata e tostata in grandi quantità. Specialmente quella confezionata è molto calorica e poco salutare. Se ci sono delle salsine allo yogurt, tzatziki, dell’hummus, consumiamolo con delle verdure piuttosto che con derivati del pane. Cerchiamo di non riempire mai il piatto, ma di lasciarlo sempre mezzo pieno. Controlliamo le quantità e soprattutto le pietanze da scegliere.