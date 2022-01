Croce e delizia di tante donne, c’è chi hai fianchi dritti e chi invece più pronunciati. Ogni fisico è diverso e ugualmente bello ma sappiamo bene che non è semplice accettarlo. Sentirsi a proprio agio con il corpo che ci ritroviamo può essere complicato. Siamo sempre lì a trovare qualche difetto che odiamo anche se dovremmo apprezzarci di più.

Oggi in particolare parleremo dei fianchi larghi, una caratteristica spesso odiata da chi li ha. Ma desiderata da chi ha un fisico esile e longilineo perché vorrebbe sembrare più femminile.

Per nascondere e coprire i fianchi larghi bisogna evitare questi errori comuni con vestiti e accessori

Abbiamo parlato di alcuni trucchi per sembrare più snelle e mascherare i fianchi ma non degli errori che facciamo involontariamente. Pensando di coprire un fianco un po’ più importante tendiamo a vestire abiti laghi. Uno sbaglio comune che ci porta ad indossare tuniche informi che invece di sfinarci ci penalizzano.

È sicuramente l’anno dell’abbigliamento oversize ma purtroppo in alcuni casi potrebbe non farci alcun favore. Una felpa di due taglie più grandi potrebbe regalarci chili in più che proprio non vogliamo. Lo stesso vale per i classici vestiti a tunica o leggermente scampanati che cadono dritti.

Questi modelli non hanno alcuna forma anche se ci sembrano morbidi sui fianchi. Se proprio non riusciamo a farne a meno utilizziamo una cintura per enfatizzare il punto vita. Oppure preferiamo un modello avvitato che crea una linea più sinuosa.

No alle stampe troppo ad impatto e con dettagli grandi

Una gonna o anche una camicetta con dei piccoli dettagli come rombi o pois va bene. Anche qualcosa di più stravagante come può essere una piccola palma o qualche animaletto. Però evitiamo stampe che raffigurano oggetti o piante troppo grosse. Non solo attirano l’attenzione sul fianco ma rischiamo che sembri ancora più largo.

Per finire un errore che in molte commettono senza rendersene conto. Questa volta parliamo di un accessorio indispensabile per ogni donna, la borsa. Il problema non sta nella dimensione, che può essere più o meno grande in base ai gusti.

Se abbiamo dei fianchi un po’ larghi che vorremmo nascondere dobbiamo evitare le borse a tracolla. È vero che sono comode, capienti e ci fanno sentire in qualche modo più sicure. Però la lunghezza della tracolla le porta a poggiarsi proprio sui fianchi. Se non vogliamo rinunciarci portiamo la tracolla più corta quando le incrociamo addosso. Oppure portiamole in parallelo alla figura in modo da creare un effetto più slanciante.

Quindi, per nascondere e coprire i fianchi larghi bisogna evitare questi errori comuni con vestiti e accessori. Non temiamo vestiti e pantaloni più attillati, se abbinati nel modo giusto andranno solo a valorizzarci. Poi in inverno abbiamo sempre il cappotto che può darci una mano a sfinare la figura.

