Davvero molto strana questa settimana che conduce alla Pasqua. Almeno per quanto riguarda le stelle e le previsioni dell’oroscopo. Secondo gli astri, infatti, ci sarebbero alcuni segni clamorosamente fortunati, mentre altri si troveranno fra le terre di nessuno e la sfortuna vera e propria. Una settimana molto particolare, come se ne trovano poche durante l’anno e che vale assolutamente la pena analizzare assieme ai nostri Esperti.

Acquario e Capricorno potrebbero festeggiare una grande Pasqua

Mancano davvero pochissimi giorni all’arrivo della Pasqua e, proprio in queste ore l’Acquario single potrebbe ricevere un gradito regalo da parte di Venere. Teoricamente tutto il 2022 potrebbe essere un buon territorio di caccia per tutti gli Acquari non accasati. Ma, nella fattispecie, le prossime giornate potrebbero essere tra le più felici in assoluto. E attenzione che tra stasera e giovedì, potrebbe arrivare anche una bellissima notizia a livello lavorativo. Con una serie di vantaggi e soddisfazioni mica da ridere.

Buone, anzi buonissime anche le notizie per il Capricorno, che vedrà una vita di coppia sfavillante e brillante. Ma, le notizie clamorose potrebbero arrivare dal lavoro, che attualmente è in fase di stallo. Le stelle parlano chiaramente di una grandissima novità in arrivo. Non specificando però se si tratti dell’attuale lavoro o addirittura di un cambiamento epocale.

Valanghe d’oro su questo segno nelle prossime ore con il Sagittario in attesa e Acquario e Capricorno superstar in questi 2 campi

Sagittario in posizione di stallo sia in amore che nel lavoro nelle prossime ore. Meno positive sono invece quelle unioni appena iniziate e che rischierebbero già di finire. Soprattutto per colpa di quei Sagittari che hanno paura di perdere la libertà, di sacrificare il divertimento e di lasciare la veste di eterni Peter Pan. Per quanto riguarda il lavoro, nulla di nuovo all’orizzonte, ma qualcosa potrebbe cambiare positivamente a partire da giugno.

Il super vincitore

Valanghe d’oro su questo segno nelle prossime ore che potrebbe sbancare il jackpot. Manco a dirlo è l’Ariete, che avrà Venere alleata in amore, Mercurio nel lavoro e Giove nelle finanze. Il lavoro sarà il grande protagonista con buone notizie in arrivo. Ma soprattutto tantissima energia e voglia di spaccare tutto che porterà l’Ariete a traguardi eccezionali. Buonissime anche le prospettive per quelle giovani coppie che stanno per acquistare casa e costruire il nido d’amore.

Approfondimento

