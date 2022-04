Davvero curioso l’oroscopo perché se le cose vanno bene, la nostra giornata sarà almeno psicologicamente positiva. Ma se le cose vanno male, oltre alla sfortuna che potrebbe perseguitarci, andiamo alla ricerca di altri oroscopi. Da quello cinese, addirittura fino a quello Maya o celtico, alla ricerca di un’alternativa che possa far filtrare un raggio di luce nella giornata piena di nubi. Dobbiamo però sempre considerare che di oroscopi parliamo e sono previsioni e non certezze. Sicuramente la speranza di leggere che saremo tra i più fortunati della settimana, potrebbe essere una leva per guardare le cose con più ottimismo. Come potrebbero proprio fare questi tre segni che nelle prossime settimane guideranno lo sprint in vista del traguardo.

Amore e denaro travolgeranno ancora una volta l’Ariete

C’è sempre l’ariete nei segni più fortunati delle prossime settimane. Attenzione perché Venere donerà romanticismo e sex appeal davvero particolari. La primavera è la stagione per eccellenza dell’amore e l’Ariete non può mancare al gran ballo. Buone notizie anche da un punto di vista lavorativo, con idee e progetti che saranno vincenti sia per i dipendenti che per i liberi professionisti. Tanta fortuna e parecchi soldi in arrivo per l’Ariete, soprattutto dalla seconda decade di maggio in poi.

Altro che oroscopo Maya e cinese ecco quali saranno i 3 segni che sfonderanno tra aprile e maggio tra soldi e fortuna in arrivo

Torna finalmente a ruggire il Leone. Molto bene in amore, soprattutto per le giovani coppie, ma anche per quelle più affiatate alla ricerca di romanticismo. Siccome non mancheranno i soldi, soprattutto grazie al lavoro, potrebbe essere il momento di pianificare una vacanza romantica e indimenticabile. Le stelle pronosticherebbero un maggio davvero eccezionale per i nati sotto questo segno. Dovrebbero arrivare degli aumenti e delle gratificazioni economiche, premio finalmente delle tante energie e del tanto talento speso.

Probabili cambiamenti in arrivo per la Bilancia

Altro che oroscopo Maya e cinese, perché la Bilancia sarebbe chiamata a grandi cambiamenti e trasformazioni proprio dal nostro oroscopo. Già da qualche tempo i nati sotto questo segno stavano dimostrando insofferenza per lo stato attuale delle cose. Aprile, ma soprattutto maggio porteranno una tale energia da avere voglia di spaccare il Mondo. Con l’appoggio della salute, ci sono le prospettive per cambiare una volta per tutte il proprio destino. Bene anche l’amore, chiamato a conferme, ma anche a incredibili occasioni per i single. Ci sono tutti presupposti quindi perché la Bilancia stia per entrare in forma nel momento migliore dell’anno.

