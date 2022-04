Su oltre 1,7 milioni di multe per infrazioni al Codice della Strada comminate nel 2021, 600.000 hanno riguardato il limite di velocità. Sono le statistiche a sottolineare come sia l’autovelox il nemico pubblico numero uno degli automobilisti italiani. Più di una multa su tre ha colpito i conducenti con il cosiddetto piede pesante. Anche se occorre dire che spesso, sono i limiti di velocità molto bassi in tratti di strada non propriamente pericolosi, ad aumentare l’incidenza di questa infrazione. Gli automobilisti però, hanno il modo di difendersi. Anche perché gli autovelox sono pur sempre delle apparecchiature suscettibili di errori.

Pagherà una multa fino a 4.382 euro il conducente imprudente se non chiede questo certificato

Prima di spiegare come un conducente sanzionato può chiedere “chiarimenti” evitando le multe, vanno approfondite le regole e le sanzioni. Per chi viola il limite superandolo di non più di 10 km/h, la multa va da 42 a 173 euro o da 46 a 224 euro, se l’infrazione è commessa di notte.

Per superamento del limite di velocità fino a 40 km/h, multe da 173 a 694 euro e da 224 a 898,67 euro. La sanzione accessoria è pari a 5 punti in meno sulla patente. Fino a 60 km/h si passa a sanzioni pecuniarie da 543 a 2.170 euro e da 702,67 a 2.810,67 euro. E i punti in meno diventano 10 con il rischio di sospensione della patente fino a tre mesi. Infine, per chi crede di essere su una pista di Formula 1, cioè per chi supera il limite di oltre 60 km/h, fino a 12 mesi di sospensione della patente e multe da 845 a 3.382 euro, o di notte, da 1.094,67 a 4.382,67.

Come chiedere il certificato di taratura dell’autovelox, la guida

Da precisare che esiste l’istituto della tolleranza. Alla velocità rilevata si detrae il 5% per fugare eventuali errori dell’apparecchiatura. Se il limite è di 100 km/h e si viaggia a 105 km/h, nessuna sanzione. Ma basta superare il limite anche di un minimo 0,1 km/h oltre la tolleranza, per essere sanzionati. Lo hanno stabilito più volte alcune pronunce degli ermellini della Cassazione. L’automobilista multato però ha un asso nella manica.

Può chiedere il certificato di taratura dell’autovelox. E non pagherà una multa fino a 4.382 euro, il conducente che ha ricevuto una multa da un autovelox non tarato. Un autovelox non assoggettato a taratura ogni 12 mesi, porta all’annullamento della multa. Deve essere il trasgressore a chiedere il certificato di taratura autovelox. Bisogna inoltrare domanda all’autorità che ha sanzionato l’automobilista. Entro 30 giorni dalla richiesta, l’automobilista deve ricevere risposta. In assenza, il successivo ricorso al Giudice di Pace da parte del multato, potrà essere più facilmente accolto. La richiesta va presentata su carta semplice, senza marca da bollo e inviata via PEC o via raccomandata con ricevuta di ritorno.

