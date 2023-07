Vacanze low cost da sogno tra mare turchese e spiaggia sabbiosa in questa zona dell’Albania meno nota di Saranda

Quando ci si chiede dove andare in vacanza al mare in Europa spendendo poco, una delle prime mete a venire in mente è indubbiamente l’Albania. D’altronde questo Paese è piuttosto economico, inoltre dista poco dall’Italia e ha anche delle spiagge da cartolina. Tra le sue località più ambite e famose vi è sicuramente Saranda, ma non è certo l’unico posto che offre un litorale incantevole. Ne troveremo infatti anche in una piccola frazione collocata in uno scenario mozzafiato.

Tempo d’estate e di vacanze, tanti gli italiani che si apprestano a partire per raggiungere le spiagge. Vi è chi decide di non spostarsi dallo stivale, recandosi ad esempio in Sardegna o a Numana. Tanti altri però preferiscono andare all’estero, soprattutto in quelle zone che consentono di concedersi una bella vacanza senza spendere troppo. Da questo punto di vista molti puntano su Grecia, Croazia, Portogallo o Albania. Per quanto riguarda quest’ultima, una destinazione che sta conquistando molte persone indubbiamente è la città di Saranda, che ospita diverse spiagge, tra cui quella famosa di Ksamil.

Dovremmo però sapere che l’Albania può offrirci anche altri litorali paradisiaci in parte meno conosciuti e quindi meno scontati e affollati. È il caso di una frazione appartenente al Comune di Scutari.

Vacanze low cost da sogno tra mare turchese e spiaggia con una sabbia speciale

Il Comune di Scutari, al confine col Montenegro, si estende sulla costa adriatica e offre numerose attrazioni. Nei suoi dintorni, infatti, si erge il maestoso Castello di Rozafa, che prenderebbe il nome da una fanciulla muratavi viva all’interno, un sacrificio per propiziarne la costruzione. Da non perdere poi la Torre con orologio inglese, la Grande Moschea e il Teatro Migjeni dedicato all’omonimo poeta. Le attrazioni culturali dunque non mancano, così come nemmeno le spiagge dove concedersi una giornata di relax.

Oltre alle diverse spiagge di Scutari, a una mezz’ora circa di distanza dalla città troviamo la frazione di Velipojë. Nella stessa si trova la Velipoja beach, un litorale lungo più di 10 km che alterna tratti attrezzati ad altri liberi e più incontaminati. Il suo mare è cristallino e carico di sfumature di blu. Litorale e fondale sono sabbiosi, inoltre quest’ultimo digrada dolcemente. Insomma, si tratta di una spiaggia spettacolare e in grado di rendere indimenticabile le vacanze. Vi è poi da evidenziare una particolarità, la sua sabbia conterrebbe una percentuale davvero alta di iodio che le conferirebbe proprietà curative.

Altre attrazioni e costi

I costi per un soggiorno a Velipojë sono piuttosto contenuti. Il viaggio in aereo, infatti, data la distanza ridotta dal nostro Paese, solitamente non tende a raggiungere cifre astronomiche. Per quanto riguarda l’alloggio, spulciando i siti internet, potremmo notare che per trascorrervi una notte il prezzo di partenza si aggirerebbe sui 30 e i 50 euro. Ovviamente dipenderà anche dai periodi e dalla tipologia di alloggio che prediligeremo. Anche il costo della vita sarebbe piuttosto basso, sia per quanto concerne il vitto che gli stabilimenti balneari. Potremmo fare una stima prima della partenza tenendo presente che la moneta locale è il lek. Per una conversione dei prezzi consideriamo che un euro varrebbe approssimativamente poco più di 100 lek.

Velipojë è un posto colmo di bellezze paesaggistiche e non solo di tipo marittimo. Poco distante dalla spiaggia, infatti, sorge la meravigliosa riserva naturale ricca di flora variegata e di fauna. Tra gli animali che vi risiedono vi sarebbero cinghiali, volpi, anatre e sciacalli. Poco distante da Velipojë vi è poi la Laguna di Vilunit, un lago di acqua salata formato da un canale naturale e abitato da varie specie di pesci.

Dunque, Velipojë è una destinazione da segnare per vivere vacanze low cost da sogno tra mare turchese e spiaggia, ma anche tra attrazioni culturali e paesaggistiche.