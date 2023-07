Mare smeraldo e spiaggia borotalco come ai Caraibi in questo luogo italiano dove trascorrono le vacanze Fiorello e Amadeus

La maggior parte degli italiani per le vacanze d’estate sceglie il mare. Vi è chi, in cerca di litorali da sogno, vola all’estero, mentre altri decidono di rimanere nel nostro Paese. In effetti, nella nostra penisola abbiamo tante spiagge che hanno poco da invidiare a famose mete turistiche extra nazionali. È il caso della località marittima frequentata da Rosario Fiorello e Amadeus.

Rosario Fiorello e Amadeus sono due dei conduttori sicuramente più celebri della nostra TV. Ambedue vantano origini siciliane e spesso li abbiamo visti insieme, ad esempio al Festival di Sanremo. I due però sarebbero amici anche al di fuori del palco, tanto è vero che lo scorso anno hanno trascorso le vacanze assieme con le rispettive famiglie. Il luogo del loro soggiorno è una località incantevole da poter sfruttare come meta delle vacanze senza spostarsi dall’Italia.

Mare smeraldo e spiaggia borotalco come ai Caraibi ma siamo in Italia

I due noti volti televisivi hanno trascorso le loro vacanze in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula. In effetti Fiorello possederebbe una villa nella zona, e poco distante avrebbe alloggiato anche Amadeus. Santa Margherita di Pula è una frazione di Pula, in provincia di Cagliari. È facilmente raggiungibile dal capoluogo perché dista una quarantina di minuti di auto. Vi sarebbero anche servizi di bus che fungono da collegamento. Arrivati sul posto ci troveremo dinanzi a un paesaggio che ci lascerà senza fiato. Il litorale si estende per un tratto esteso, interrotto da piccoli e suggestivi promontori che disegnano le varie spiagge, incorniciate dalla macchia vegetale.

La sabbia di queste ultime è morbida e di una tonalità chiarissima. Una caratteristica che, aggiunta alla limpidezza delle acque smeraldo che svelano il fondale, ci faranno sentire in un luogo esotico paradisiaco. La profondità in acqua tenderebbe ad aumentare gradualmente, il suo mare si considera comunque piuttosto basso. Un aspetto che lo rende perfetto per le famiglie con bambini.

Le attrazioni

Come accennato, diverse sono le spiagge e le baie a Santa Margherita di Pula, attrezzate di stabilimenti balneari e ricche di servizi. Tra questi, ad esempio, la Riva dei Pini, la famosa Cala Bernardini, Cala Marina e la Spiaggia dei fichi. Ovviamente potremmo trovare ulteriori spiagge anche nei dintorni, tra cui quella di Domus De Maria, che ha ricevuto le Cinque Vele. Inoltre, vi è la Spiaggia di Nora che sorge poco distante dell’omonima area archeologica. Si tratta dei resti di una città fenicia, poi divenuta punica e infine romana. Vi si erge il teatro romano dove si svolge ancora oggi durante l’estate la rassegna “La notte dei poeti”. Altre attrazioni culturali di Pula da vedere sono il museo archeologico, che raccoglie diversi manufatti provenienti dall’antica città.

Interessanti anche le torri che si scorgono e destinate in passato all’avvistamento dei pirati. Ne sono esempio la torre di Sant’Efisio e quella di Cala D’Ostia. Nel centro storico del paese invece da visitare è la Chiesa di San Giovanni Battista risalente alla fine dell’Ottocento. Dunque, a Pula, oltre a mare smeraldo e spiaggia borotalco come ai Caraibi, potremmo godere anche di meraviglie storiche. In più, gli amanti delle escursioni naturali troveranno pane per i propri denti nella foresta Is Cannoneris, che si estende in diversi territori tra cui quello di Pula.