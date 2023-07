Sono stati raggiunti dei livelli di ipercomprato di breve termine e livelli di prezzo che potrebbero fungere da resistenza. Al momento però la tendenza continua a essere rialzista, e non si ravvisano inversioni dei prezzi. Cosa fare? Nel contesto appena descritto si asseconda il trend. Non sempre l’ipercomprato porta a inversione, e il raggiungimento di una resistenza è causa di un’inversione. Allora cosa pensiamo? Che nonostante quest’ultima riflessione, il ritracciamento tecnico dei mercati ha sempre la probabilità più elevata. Fra domani (in Europa) e giovedì sui mercati americani scadrà un setup mensile. Vedremo a questo punto cosa faranno i prezzi con questa combinazione: ipercomprato, resistenze dei prezzi e setup.

Come regolarsi nei prossimi 1/2 giorni?

Il quadro grafico quindi è abbastanza contrastato, e si “sta caricando”, e questo potrebbe portare a un’esplosione di momentum. In quale direzione? Nonostante ci siano delle probabilità che lasciano pensare a un’imminente ritracciamento, si assisterà all’inizio di questo movimento solo con chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.098

Eurostoxx Future

4.364

Ftse Mib Future

28.580

S&P500

4.489/4.463.

Se verranno rotti al ribasso questi supporti i primi obiettivi sarebbero posti a:

Dax Future

15.700/15.560

Eurostoxx Future

4.300/4.280

Ftse Mib Future

28.200/27.960

S&P500

4.366.

Il ritracciamento tecnico dei mercati ha sempre la probabilità più elevata

Alle ore 16:37 della seduta di contrattazione del giorno 18 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.202

Eurostoxx Future

4.388

Ftse Mib Future

28.760

S&P500

4.530,79.

Riteniamo che tutto stia procedendo come da nostro percorso campione che vede intorno al 4 agosto la formazione di un massimo rilevante. Nello stesso tempo riteniamo che intorno ai livelli attuali sia di prezzo che di tempo (e quindi entro domani al massimo dopodomani), si possa assistere all’inizio di un ritracciamento di qualche punto percentuale, prima “della sparata al rialzo” proprio fino al 4 agosto.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

