Vacanze senza auto in questo incantevole borgo con mare da sogno dove si possono veder nuotare le tartarughe

Numana, vacanze senza auto in questo incantevole borgo-vavaulegrandbleu@gma…, CC BY 3.0, attraverso Wikimedia Commons

In molti organizzano last minute o quasi le proprie ferie. Tanti altri invece, che hanno giocato da anticipo, non rinunciano a fare qualche weekend aggiuntivo di vacanza. Ambedue le categorie, dunque, si metteranno alla ricerca di un luogo suggestivo dove soggiornare per godersi in totale relax l’estate. Se cerchiamo una località dotata di uno stupendo mare azzurro e di ulteriori affascinanti attrazioni, dobbiamo assolutamente segnarci il nome di questo suggestivo paese che si trova nelle Marche.

Estate è sinonimo di mare, spiaggia e sole, tre elementi che attendiamo fin dall’approssimarsi del freddo inverno. Lungo tutta la nostra penisola troveremo meravigliosi paesaggi costieri in grado di conquistarci e regalarci una vacanza paradisiaca. È il caso, ad esempio, di una spiaggia borotalco tutta italiana che ricorda i Caraibi. Ma l’elenco delle località che ci lasceranno senza fiato senza spostarci dal nostro Paese è davvero lungo. In tale elenco non può mancare un affascinante borgo marchigiano, assolutamente da conoscere perché meta papabile per le nostre vacanze.

Vacanze senza auto in questo incantevole borgo con mare cristallino e trasparente

Nelle Marche, precisamente in provincia di Ancona e alle pendici del Conero, ossia lungo la Riviera del Conero, si trova il piccolo paese di Numana. Luogo incantevole e che permette di staccare dalla solita frenesia quotidiana, rinunciando totalmente all’auto. Infatti, in estate, dispone di navette gratuite diurne e notturne per spostarsi, i cui dettagli sono visionabili sul sito ufficiale del turismo di Numana. Una scelta che ci fa lasciare alle spalle lo stress del traffico e dei parcheggi, permettendoci di rilassarci totalmente senza pensieri.

Numana si sviluppa in due parti, superiore e inferiore, rispettivamente denominate Numana Alta e Bassa. Quest’ultima include il porto turistico di Numana, che ha alle sue spalle una lunga storia. Infatti, nell’antichità è stato un florido e attivo collegamento con la Grecia. Più sopra il porto si trova la splendida Spiaggia dei Frati, anni fa considerata da Vanity Fair una delle più belle d’Italia. Si tratta di una caletta pacifica incorniciata tra verde e roccia ricoperta di ghiaia bianca. Al di sopra vi sorgeva un convento di frati, ciò ne giustifica il nome. È nota però anche come Sottosanta, perché sulla sua sommità si ergeva anche il camposanto dei morti di colera. Dal mare che la lambisce spunta una grossa roccia bianca, chiamata Sasso del Bo, ossia del bue, che ne è segno distintivo.

Nei dintorni, collocata in Numana Alta, la Spiaggiola. Una spiaggia di ciottoli fini e con mare calmo perché rinchiuso in un’insenatura tra gli scogli. A Numana Bassa troviamo un lungo litorale dorato di sabbia e piccoli ciottoli che procede fino a Marcelli. Sulle varie spiagge vi sono zone libere e altre occupate da stabilimenti balneari. Ricordiamo che Numana anche quest’anno si è aggiudicata la bandiera blu, testimone della limpidezza del suo mare.

La città delle tartarughe

Tra le attrazioni imperdibili a Numana vi è il rilascio delle tartarughe marittime Caretta Caretta. Si tratta dei cosiddetti Tarta Day, ossia di alcune date selezionate nelle quali le tartarughe soccorse e curate vengono rimesse in libertà dalla Spiaggia delle Due Sorelle.

È possibile prendervi parte acquistando il biglietto dal costo di 40 euro, di cui una metà devoluto alla Fondazione Cetacea di Riccione. Una magnifica esperienza che consentirà anche di approfondire la conoscenza delle tartarughe grazie alla presenza di biologi appartenenti alla Fondazione Cetacea.

Cosa visitare nel centro storico

Da non trascurare una visita al centro storico di Numana Alta, tipico borgo marinaro. Particolare La Costarella, lunga scalinata che conduce al porto. Da Piazza della Torre ci si potrà affacciare a scrutare l’immensità del mare azzurro che vi si distende dinanzi. Azione che sembra compiere anche la statua del pescatore che vi si erge. Panorama mozzafiato anche da Piazza Nuova. Nei dintorni si trovano poi i ruderi medioevali dell’antica Torre.

Da visitare altresì il museo, ossia l’Antiquarium Statales, e il Santuario del SS Crocifisso, che contiene un crocifisso antico probabilmente arrivato dalla Terra Santa. Gli amanti delle escursioni nella natura non potranno rinunciare a visitare boschi e sentieri del Parco del Conero, numerose le iniziative alle quali potere aderire. Dunque, vacanze senza auto in questo incantevole borgo con mare che si erge in uno scenario da fiaba e offre tante attrazioni.