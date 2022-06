Siamo ormai a metà giugno e stiamo pensando alle vacanze da fare in questi mesi estivi.

Organizzare un viaggio non è mai troppo semplice e bisogna tenere in considerazione una serie di elementi. Il primo riguarda certamente le ferie, che dobbiamo concordare con i colleghi al lavoro e che non è sempre facile gestire. Il secondo riguarda la meta da scegliere e i giorni a disposizione, anche in base ai costi di spostamento e pernottamento.

Proprio in merito agli spostamenti, questi dipendono dalla destinazione prescelta e dalla relativa distanza. Senza contare poi i prezzi, che nel periodo estivo tendono a lievitare senza freno.

Se abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze estive fuori dai confini nazionali o all’altro capo dell’Italia rispetto a dove abitiamo, dovremo certamente prendere l’aereo.

Difficile pensare di andare in Francia dalla Sicilia con la nostra auto.

Ma come potremmo scovare delle buone offerte di voli nazionali e internazionali senza fare troppi scali che ci fanno perdere intere giornate?

Vediamo alcune strategie utili per una vacanza senza stress e che non ci svuoti il portafogli.

Vacanze economiche e sorprendenti con queste semplici strategie per scovare voli diretti a poco prezzo e senza stressanti peripezie

Le compagnie aeree e i vari siti che si occupano di comparare i voli tra loro, mettono a disposizione le App da scaricare sul cellulare. E proprio le App ci avvertono, con apposite notifiche, delle offerte attive e delle mete più ambite nella stagione di riferimento.

Inoltre, se attiviamo gli avvisi di prezzo e forniamo la nostra email, riceviamo le opzioni migliori disponibili in quel momento.

Un’altra strategia diversa da Alert e App è la flessibilità della destinazione, senza preordinare un luogo in cui andare e lasciarci ispirare dalle disponibilità.

Se vogliamo evitare gli scali, andiamo su uno dei siti di voli e selezioniamo la città di partenza a noi più vicina. Da qui, scegliamo l’opzione di destinazione in base al Paese in cui vorremmo andare.

Così, risulteranno una serie di scelte con o senza scalo e i relativi prezzi. Diversamente, possiamo selezionare l’opzione “senza scalo” e ordinare in base al costo.

D’altra parte, compagnie aeree come Ryanair e Volotea ci mostrano solo le mete dirette dal luogo di partenza, anche senza cliccare sulle opzioni anzidette. Ecco come fare vacanze economiche e sorprendenti senza perdere tempo e soldi, per goderci tutto il relax che meritiamo da tempo.

