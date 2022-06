Lo dicono anche gli astri che con la Luna piena arriveranno cambiamenti e successi per questi segni oltre l’Ariete

Il prossimo 14 giugno potremo ammirare nel cielo una spettacolare Luna piena, chiamata delle “fragole”, proprio per identificare il periodo di raccolta di questo succoso frutto. Questo fenomeno rappresenta anche il momento in cui Sole e Luna sono in netta opposizione, fattore astrologico che potrebbe influenzare tutto lo zodiaco. La presenza della Luna nuova nel segno del Sagittario, di base, potrebbe fare emergere un certo desiderio di novità e di “rinascita “sia interiore che fisica, anche attraverso un viaggio. Gli effetti potrebbero essere del tutto positivi, potenziati da una sensazione di estrema energia e forza. Questo temperamento potrebbe favorire coloro i quali cercano ispirazione per pianificare un’attività, dal punto di vista economico e lavorativo. Lo dicono anche gli astri che con la Luna piena e Giove in prima fila, questo segno navigherà in acque molto calme.

Ma attenzione a non strafare e sconvolgere drasticamente la propria vita senza pensarci e pretendendo dei risultati immediati, potremmo rimanere delusi. Manteniamo saldi i nostri obiettivi senza perdere la giusta motivazione e gustiamo ogni giornata della nostra vita.

La Luna potrebbe favorire ed aiutare coloro i quali cercano da tempo un cambiamento favorevole, con una dose di consapevolezza e la giusta concentrazione potremmo scalare le vette più alte. Non solo nuovo vigore e una ritrovata energia, con l’influenza di Giove riscopriremo l’ottimismo e l’amore per la vita, mettendo in mostra le nostre migliori qualità. Mentre il Sole in Gemelli ci farà sentire più socievoli e inclini al dialogo, rafforzando le connessioni emotive anche con i familiari. Ma l’importante è rimanere con un alto livello di concentrazione, mantenendo armonia ed equilibrio psicofisico. Quest’attimo di tregua dai Pianeti fa emergere il segno più fortunato del momento, l’Ariete, protagonista indiscusso di queste settimane.

Senza limiti, sicuro di sé, ha in mente i propri obiettivi e nessuno potrà rallentare il suo invincibile percorso di successo. La scelta migliore è approfittare di questa occasione positiva per mettere in pratica le idee creative, che potrebbero portare importanti entrate economiche.

Aria di nuovo

Settimane fortunate, finalmente per il Toro, dove i desideri e le ambizioni sembrano essere sempre meno distanti. Con l’aiuto di una sana leggerezza riuscirà a superare egregiamente ogni discussione e problema passeggero, tuffandosi nei piaceri della vita. Una forza della Natura che con le idee giuste potrà puntare ad arrivare ad un successo meritato, lastricato d’oro.

Periodo di gioia e vitalità anche per il Sagittario, praticamente l’anima della festa. L’obiettivo del momento è vivere più esperienze possibili e anche bizzarre. Ma le strade s’illuminano anche dal punto di vista professionale, dove potrebbero emergere collaborazioni interessanti e proficue, il successo sperato potrebbe arrivare presto.

Dunque lo dicono anche gli astri che con la Luna piena le sorprese saranno molteplici.

