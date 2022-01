Viaggiare è un hobby di tanti e il sogno di quasi tutti.

Scoprire il Mondo e conoscere nuove realtà non solo ci arricchisce, ma ci lascia piacevolmente sorpresi davanti alle bellezze che la natura ci offre.

Tra un luogo e l’altro, notiamo varie differenze di ogni genere. Il clima, il cibo, le abitudini, i panorami e addirittura i tratti delle persone.

Anche all’interno di una stessa Nazione possiamo trovare caratteristiche diverse, proprio come nel caso dell’Italia. Meta di meravigliose vacanze estive, il meridione d’Italia ospita ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il Mondo e anche dal resto della penisola. Dal suo canto, le regioni settentrionali rappresentano una tappa fissa per chi ama sciare e visitare le grandi città.

Quando decidiamo di partire, però, ci troviamo davanti ad un problema: la prenotazione del volo. Come possiamo acquistare un biglietto senza spendere una fortuna?

Sfatiamo la leggenda che ci illude di risparmiare sui biglietti aerei e invece non è sempre così

Navigando su Internet, troviamo mille consigli per risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei.

Seguire le offerte e iscriversi alle newsletter delle varie compagnie di viaggio, ad esempio, potrebbe rappresentare una buona strategia.

Infatti, quando si attivano delle offerte, la compagnia ci manda un’email e ci informa della possibilità di volare a prezzi stracciati.

Ancor prima di questa strategia, ne esiste un’altra considerata la migliore fin dai tempi più antichi. Ci riferiamo alla prenotazione in anticipo, o meglio, in largo anticipo, per evitare di pagare un volo più 100 euro e più. Beh, purtroppo, oggi ci tocca sfatare un po’ questo mito, per alcune ragioni che andiamo subito a scoprire.

Perché non si risparmia in ogni caso

Sfatiamo la leggenda che ci illude di risparmiare sui biglietti aerei e invece non è sempre così, ma facciamo alcune precisazioni.

Capita che questa strategia abbia i suoi vantaggi, ma dipende da quanto prima prenotiamo. Acquistare un biglietto 6 mesi in anticipo non equivale a farlo 1-2 mesi prima.

Infatti, nei 6 mesi anteriori tante compagnie non hanno neppure programmato i voli o lo hanno fatto ma non sono visibili al pubblico.

Spesso, la pubblicazione delle opzioni di volo sui siti internet, avviene soltanto pochi mesi prima della data programmata. Ciò significa che se vogliamo partire a settembre, forse ad oggi non troviamo ancora i voli disponibili per tutte le compagnie, ma solo per alcune. In questo modo, rischiamo di non poter fare un confronto e di “accontentarci” dell’unica opzione che troviamo, magari anche molto cara.

Non sottovalutiamo le offerte

Un altro motivo riguarda le offerte. Potremmo aspettare che se ne attivi qualcuna e prenotare ad un costo quasi irrisorio.

Certo, meglio non ridursi all’ultima settimana, anche perché si rischia di non trovare più posti.

Ma attenzione a non lasciarsi ingannare dal largo anticipo che, in realtà, non sempre ci permette risparmiare.

