L’estetica della casa gioca un ruolo importante per molti aspetti. Tenendo l’abitazione in ordine ci sentiremmo più a nostro agio e gli ospiti verranno in visita più volentieri. A questo scopo è importante non solo un buon arredamento, ma anche neutralizzare i cattivi odori che infestano cucina, salotto e altre stanze.

Se ci sono degli oggetti che possono influenzare la bellezza della nostra abitazione sono i bidoni dell’immondizia. Tutti sappiamo quanto siano utili, ma spesso stonano con l’arredo e lo peggiorano. Per questo motivo, vedremo come nascondere i bidoni di spazzatura e indifferenziata astutamente. Con poche e semplici idee riusciremo non solo a camuffarli, ma a trasformarli in splendidi elementi d’arredo che tutti ci invidieranno.

Un tocco di design

Forse molti di noi storcerebbero il naso se dicessimo che i nostri bidoni potrebbero diventare oggetti originali e d’effetto. Eppure, è proprio quello che dimostreremo con gli spunti di oggi. Che li teniamo in cucina o in giardino, poco cambierà. Per ogni posizione esiste una soluzione gradita per minimizzare l’impatto visivo; vediamo nel dettaglio come procedere.

Come nascondere i bidoni di spazzatura e indifferenziata con 4 idee semplici e originali per camuffarli in casa e giardino

La prima idea che potrebbe piacerci riguarda un sistema di bidoni a scomparsa. È un metodo molto pratico e provvederà a mascherarli nel migliore dei modi. Scegliamo, quindi, un modello che ci piace, ne esistono di diverse tipologie in commercio. Ci sono armadi o sportelli appositi che oltre a celare i rifiuti doneranno un tocco di originalità alla stanza. Possiamo anche scegliere dei bidoni a scorrimento e inserirli a parte nel mobile.

In vimini

Se amiamo gli ambienti un po’ rustici, potremmo propendere per dei bidoni in vimini. S’intoneranno benissimo con un pavimento in parquet, ma faranno bella figura anche all’esterno. Riempiamoli con dei classici sacchetti in plastica e disponiamoli negli angoli che preferiamo.

Stile vintage

Con un po’ di fantasia, in bidoni dell’immondizia possono diventare stupendi oggetti d’antiquariato. Prendiamo qualche vecchia scatola o dei contenitori in latta e riempiamoli con i nostri sacchetti. Chi se la sente di spendere potrebbe trovare qualche modello già pronto all’uso su internet. Staranno benissimo in stanze quali cucina e lavanderia, o sotto la scrivania.

Con pallet

Nel caso desiderassimo occuparci dei bidoni in giardino, potremmo nasconderli con dei copri bidoni. Oppure, potremmo servirci del fai da te e sfruttare i vecchi pallet per lo scopo. Ci basterà un pizzico di manualità e daremo vita al nostro personale contenitore “green” in cui riporre ogni rifiuto.

