Per aumentare la sicurezza all’interno delle nostre abitazioni, installare un sistema di sorveglianza potrebbe essere la scelta migliore. Grazie alle telecamere di sorveglianza, infatti, avremo la possibilità di visualizzare in tempo reale, o registrare ed archiviare, tutto quello che succede in casa. Inoltre, potremmo sorvegliare a distanza anche i nostri bambini, per assicurarci che stiano al sicuro. Tuttavia, questi dispositivi spesso sono molto costosi e sono tantissime le persone che, per questo motivo, decidono di non installarli.

In realtà, però, esiste un modo completamente gratuito di mettere in sicurezza le nostre abitazioni, utilizzando solamente un vecchio smartphone. Nelle prossime righe vedremo, quindi, come fare svelando tutti i passaggi necessari per non commettere nessun errore.

Ecco come trasformare in pochi click il vecchio cellulare in una telecamera di sorveglianza senza spendere soldi

Per trasformare il nostro vecchio smartphone in una telecamera di sorveglianza dovremmo scaricare soltanto un’applicazione gratuita. Stiamo parlando di IP Camera – Videosorveglianza di Alfred Camera, disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Una volta scaricata ed installata, sarà davvero molto semplice da impostare. Sulla prima schermata ci verrà chiesto di registrare un account tramite indirizzo email, o tramite Google o Apple ID. A questo punto basterà cliccare su “aggiungi telecamera” ed apparirà un QR Code. Ora non ci resta che prendere il nostro vecchio smartphone, inquadrare il codice e sincronizzarlo al dispositivo principale.

Adesso posizioniamo il vecchio smartphone nella stanza, o nel punto della casa che vogliamo sorvegliare, ed il gioco è fatto. Per non avere problemi di alcun tipo, però, il dispositivo dovrà necessariamente essere sempre collegato al WI Fi e all’alimentatore della batteria.

Funzionalità e utilizzo

Oltre a registrare tutto quello che accade in casa, tramite questa applicazione potremmo gestire anche altre funzionalità. Infatti, potremmo:

accendere o spegnere il flash, così da avere una migliore visione al buio;

azionare la vista “infrarossi”, per rendere l’immagine più luminosa;

attivare le notifiche, che ci avviseranno nel caso in cui il dispositivo rilevi dei movimenti;

interagire tramite la funzione “walkie-talkie” per dissuadere ladri o calmare bambini a distanza e così via;

attivare una sirena, nel caso in cui si dovesse intrufolare qualcuno in casa, quantomeno per spaventarlo e metterlo in fuga.

Inoltre, pare che sia possibile salvare le immagini e le registrazioni video sfruttando direttamente lo spazio disponibile nel cloud. Questo ci permetterà, quindi, di non sovraccaricare eccessivamente la memoria del dispositivo e di averla sempre libera. Quindi, ecco come trasformare in pochi click e in maniera gratuita i nostri vecchi dispositivi in videocamere di sorveglianza.

Comunque sia, è bene precisare che con la versione gratuita potremmo collegare solo un numero limitato di dispositivi ed ottenere immagini non ad alta risoluzione.

Applicazioni alternative

Nei vari store online, comunque, l’app di cui abbiamo parlato non è l’unica capace di offrire questo tipo di servizi. Infatti, esistono anche altre applicazioni, come AtHome Camera, WardenCam, IP Webcam e tante altre che offrono funzionalità similari.

Non dovremo fare altro che scaricarne una e provarla per sentirci più sicuri.

