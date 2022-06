Siamo ormai oltre la metà di giugno e molte persone stanno contando i giorni che mancano all’arrivo delle tanto desiderate vacanze. Dopo il periodo della pandemia, la voglia di viaggiare o anche soltanto di allontanarsi da casa è ancora più alta. Molti di noi scelgono destinazioni esotiche, mentre molti altri preferiscono fare una vacanza made in Italy. Quando scegliamo di restare nel nostro Paese sappiamo che paesaggi magnifici, tanta cultura e cibo magnifico non mancano mai. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo svelare una meta dalla bellezza indescrivibile che si trova in Campania.

Un gioiello nel Cilento

Nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno sorge Camerota. Questo piccolo borgo conserva una caratteristica impronta medievale che possiamo riconoscere nel centro storico e nel suo castello. Il Castello Marchesale si trova sulla sommità di una collina rocciosa. Questa fortificazione risale al periodo normanno ed è stata edificata tra l’XI e il XII secolo. Possiamo ancora vedere le torri, il fossato e i resti di un’antica cappella al suo interno.

Il centro storico del borgo è fatto di vie strette che si incrociano fino ad arrivare in Piazza San Domenico e al lungomare. Molte abitazioni conservano ancora la struttura originale.

È la perla del Cilento questo borgo in cui mangiare divinamente, ricco di baie incontaminate e spiagge di sabbia fine e bianchissima

A Camerota possiamo trovare spiagge incantevoli e adatte anche alle famiglie. La spiaggia di Calanca è la più conosciuta e frequentata perché è un piccolo angolo di paradiso. Si arriva alla baia dal paese percorrendo una scalinata a gradoni. La baia è protetta dalla vegetazione circostante e la sabbia è bianca e soffice. Le acque trasparenti ci permettono di ammirare i fondali e la spiaggia regala scorci bellissimi.

Spiaggia Lentiscelle è famosa per le acque cristalline e le scogliere che la circondano, mentre la spiaggia del Troncone è caratterizzata da sottile sabbia chiara.

Da non perdere è il sentiero Baia degli Infreschi. Chi lo percorre finisce per innamorarsi definitivamente di questo luogo. Potremo cogliere la bellezza del mare e della natura circostante percorrendo questo sentiero lungo circa 4 chilometri e mezzo. L’arrivo è proprio la Baia degli Infreschi: una spiaggia dalle acque trasparenti che regala tanto relax.

Ecomuseo Virtuale del Paleolitico

Nasce per trasmettere l’importanza delle grotte di questo luogo magnifico. Qui sono illustrate le 4 grotte di Marina di Camerota delineandone la storia e la preistoria. Questo percorso virtuale permette di fare un tuffo nel passato preistorico che testimonia la presenza dell’uomo di Neanderthal nelle grotte grazie al ritrovamento di resti.

Cibo magnifico a Camerota

È la perla del Cilento questo borgo meraviglioso in cui gustare la tipica cucina mediterranea. Oltre a un pesce straordinario, la zona è nota per la presenza di numerose aziende agricole che producono prodotti tipici. Da non perdere c’è la grigliata di pesce misto, spaghetti ai frutti di mare e la frittura di paranza. Per le specialità legate alla terra invece consigliamo la maracucciata, un piatto povero a base di legumi. Per finire, sono deliziose anche le melanzane ripiene e la ciambotta, un delizioso contorno di verdure.

