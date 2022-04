Non serve attendere sempre San Valentino, l’anniversario o il compleanno per regalarsi un momento speciale con il partner. L’amore si festeggia ogni giorno che è speciale proprio perchè trascorso con la persona amata. Se non si vuole trasformare il rapporto in routine, quindi, è sempre bene alimentare non solo l’amore, ma anche la voglia di fare cose insieme. E cosa c’è di meglio di un romantico viaggio in un posto speciale per godersi i momenti a due? Per una fuga romantica con la persona amata si può andare ovunque, ma perchè non scegliere le mete speciali che rendano il momento indimenticabile?

Venezia con una gita in gondola è il top del romanticismo

Può essere solo una passeggiata di un giorno (per chi è abbastanza vicino) o anche un fine settimana. L’importante è scegliere la meta giusta per dividere con la dolce metà un momento magico. E anche se Venezia è sempre la stessa, non c’è metà più romantica in Italia. Le sue caratteristiche strade sono fatte proprio per passeggiare mano nella mano ammirando i canali. Un salto sul Ponte di Rialto per ammirare il Canal Grande e una visita al Ponte dei Sospiri, poi, non possono mancare.

Non può certo mancare un giro in gondola: cullati dal dolce sciabordio del mare, mentre il gondoliere rema, scambiarsi un bacio è d’obbligo. Senza poi dimenticare la parte culturale che la stupenda città può offrire da Piazza San Marco ai numerosi musei e gallerie d’arte che Venezia offre.

Per una fuga romantica con la persona amata ecco le 3 mete in Italia in cui regalarsi un momento speciale

Un altro luogo perfetto per una fuga romantica è senza dubbio Capri, l’isola a sud di Napoli in cui tanti vip si rifugiano. Passeggiate tra l’odore dei limoni in fiore o in riva al mare ammirando i faraglioni sono solo possibili scelte alle romanticherie l’isola offre. E che dire di una gita in barca attorno alle coste frastagliate di Capri? Il costo è abbastanza contenuto e permette di ammirare l’isola in tutto il suo splendore. E per concludere in bellezza niente di meglio di una romantica cenetta al lume di candela in un ristorante con terrazza.

Se si vuole scegliere una meta a contatto con la natura e ugualmente romantica, poi, non si può non andare al Lago di Scanno in Abruzzo. È l’unico lago a forma di cuore in cui fare un selfie con la persona amata appare un obbligo. Percorrendo il Sentiero dell’Amore, infatti, si arriverà ad un certo punto ad avere una visuale perfetta del lago a forma di cuore. Si tratta di un gioiello naturale a cui fanno da cornice le splendide montagne abruzzesi. Dal picnic alle escursioni, poi, sicuramente non ci si annoierà.

