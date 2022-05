Perchè si decide di visitare un luogo? La prima spinta viene sicuramente dalla curiosità. Per le opere d’arte, per le meraviglie della natura, per il bel mare o per i paesaggi montani. In ogni caso il posto deve stimolare la nostra curiosità. Ci sono posti che la solletica più di altri perchè misteriosi. È indifferente, poi, che il mistero si celi dietro ragioni reali o sia solo frutto di credenze popolari. Questo, infatti, importa poco visto che a interessare sono le storie incredibili che si nascondo dietro monumenti, vallate, isole o palazzi. Da visitare con soli 70 euro per gli amanti del brivido è senza dubbio questa isola che si trova nella laguna di Venezia.

L’isola infestata dai fantasmi

Si tratta di un’isola disabitata da tempo che misura sette ettari e si trova nella laguna di Venezia, di fronte a Malamocco. Si chiama Poveglia e nel passato era un luogo florido e popoloso, ma oggi è considerata uno dei luoghi più infestati del mondo. Il territorio dell’isola è disseminato di rovine su cui sta prendendo il sopravvento la natura. Ma il fatto che incuriosisce maggiormente è che è chiusa al turismo.

La storia macabra di Poveglia inizia nel 1700 quando divenne un luogo in cui tenere gli appestati come lazzaretto. Una volta deceduti i malati venivano sepolti sulla stessa isola. Tra il 1922 ed il 1946 poi, sull’isola fu edificato una strana costruzione di cui si sa molto poco. Per alcuni si trattava di una casa di riposo per anziani, per altri di un ospedale psichiatrico. Tra le rovine, infatti, vi è una pietra su cui è scritto “reparto di psichiatria”.

In ogni caso sulla costruzione fiorirono leggende popolari le quali narrano di terribili torture praticate sugli ospiti.

Da visitare con soli 70 euro in Italia per gli amanti del brivido una misteriosa isola dove avvengono fatti inquietanti

Dal 1968 Poveglia appartiene al Demanio ed è chiusa al turismo. Ma chi si è avventurato sull’isola racconta di anime erranti che vagano nei corridoi dell’edificio. Altri raccontano di aver sentito sull’isola strani lamenti. In ogni caso si tratta di un luogo misterioso e spettrale al punto che in America è considerato il posto più infestato del mondo.

Come detto l’isola non è accessibile ai turisti ma è possibile arrivarci affittando delle imbarcazioni private.

Approfondimento

Per una fuga romantica con la persona amata ecco le 3 mete in Italia in cui regalarsi un momento speciale