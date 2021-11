Anche se le vacanze natalizie sono ancora lontane, molte persone iniziano già a viaggiare con la fantasia immaginando la prossima meta vacanziera.

In questo periodo, le richieste delle persone sono rivolte, soprattutto, a cercare luoghi che siano rilassanti e lontani dal caos cittadino. Solitamente, siamo abituati a pensare che i luoghi più belli di sempre siano sparsi in giro per il Mondo e non in Italia. Eppure, non c’è niente di più sbagliato!

L’Italia vanta paesaggi sensazionali e che soddisfano tutti i gusti, dal mare, alle colline, alla pianura, fino alle alte montagne. Ad esempio, abbiamo già scoperto questi 3 luoghi mozzafiato, lontani dallo stress cittadino e immersi nel verde lussureggiante, davvero da non perdere.

Oggi, invece, scopriremo la bellezza di un luogo che ha una marcia in più. Qui, infatti, ci sono delle bellissime terme naturali calde in cui fare dei bellissimi bagni rilassanti e rigeneranti, totalmente gratis. Ecco di che luogo si tratta.

Non solo Hawaii e Seychelles, questo paradiso terrestre con terme gratis è proprio nel cuore d’Italia

La Toscana è una terra che lascia senza parole tantissimi turisti, ogni giorno. Proprio qui, nel cuore della Val D’Orcia, si trova la splendida località di Bagno Vignoni.

Si tratta di un suggestivo borgo che sembra rimasto fermo nel passato. La bellezza e l’unicità di questo posto sono dati da una caratteristica unica nel suo genere. Qui, infatti, potremo trovare una vera e propria piscina posizionata nella piazza centrale del borgo.

Un borgo amato anche dagli antichi etruschi e romani

Alcune testimonianze narrano che anche gli antichi romani ed etruschi amavano questi luoghi. Si racconta che abbiano frequentato questo posto anche celebri personalità della Storia, come Caterina da Siena e Lorenzo De Medici.

Bagno Vignoni è un luogo perfetto anche per chi ama camminare a piedi. Infatti, si trova nelle vicinanze della Via Francigena, un famosissimo percorso battuto dai pellegrini. A tal proposito, chi ama camminare non potrà perdersi tutti questi imperdibili cammini religiosi d’Italia.

Fantastiche acque termali gratuite

La grande piscina centrale di Bagno Vignoni è molto scenografica, ma qui non ci si potrà fare il bagno. Niente paura però, perché seguendo le sorgenti termali, si potrà arrivare alla zona degli antichi mulini, dove sarà possibile godere di fantastiche acque termali totalmente gratuite. Dunque, non solo Hawaii e Seychelles, questo paradiso terrestre con terme gratis è proprio nel cuore d’Italia!

Un toccasana per il corpo

Qui potremo abbandonarci in ammollo in acque dalle grandi proprietà benefiche per il corpo. Le acque raggiungono anche i 52° di temperatura e sarebbero benefiche per il corpo, perché produrrebbero un effetto rilassante e terapeutico sui muscoli.

In alternativa, è possibile godere dei benefici di queste acque anche soggiornando in uno degli hotel esclusivi presenti sul territorio.