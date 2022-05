Con questo caldo, molti di noi iniziano già a desiderare di essere al mare. Rilassarsi sotto l’ombrellone o abbronzarsi al sole, per poi fare un tuffo in acque fresche e chiare è un sogno per tantissime persone.

Alcune hanno deciso di rimanere in Italia anche quest’anno, per esplorare i meravigliosi angoli di paradiso che la nostra Penisola ci offre. Basti pensare, ad esempio, alle spiagge italiane che sembrano fatte di zucchero a velo, in cui ci sembrerà di essere a Cuba.

A pochi chilometri da casa nostra, però, ci sono tantissimi luoghi che meritano di essere visitati. È sufficiente farsi 20 minuti di auto dall’Italia, ad esempio, per visitare una splendida cittadina con casette colorate e aroma di limoni.

Proseguendo a Sud dell’Italia, invece, si può raggiungere con un’ora di volo o con un passaggio in traghetto, la splendida Grecia. Questa terra non offre solo splendidi paesaggi di natura incontaminata, ma offre tantissime isole, tutte spettacolari.

Qui ci si potrà rilassare con un giro in barca, o raggiungere, con i propri mezzi, una delle mete più incredibili del Mondo. Oltre alle più famose Cicladi, la Grecia offre tanti altri arcipelaghi di rara bellezza, come le isole Ionie, quelle del Dodecaneso e quelle che scopriremo oggi, le Sporadi.

Impossibile non innamorarsi di queste isolette greche circondate da un mare azzurrissimo, la meta perfetta per le nostre prossime vacanze

È difficile scegliere quale sia l’isola più bella della Grecia, ma le Sporadi sono sicuramente tra le migliori in assoluto. Qui potremo scegliere di visitare luoghi immersi nella vegetazione, ancora intoccati dalla mano dell’uomo, ma anche di spostarci nei centri abitati più popolosi.

Nonostante questo, le Sporadi restano comunque una meta meno battuta rispetto a isole più turistiche, come Mykonos e Santorini.

Ecco cosa vedere nelle Sporadi

Le Sporadi sono un arcipelago costituito da 4 isole maggiori e altri isolotti minori, nel cuore del Mar Egeo. La maggior parte dei turisti arriva a Skiathos, l’isola più famosa e cosmopolita. Qui ci sono circa 60 spiagge, in cui ci si potrà rilassare ma anche divertire, affrontando sport acquatici, gite in catamarano, escursioni e tante altre attività.

Quando ci si sarà stancati di stare in spiaggia, ci si potrà perdere tra le viuzze caratteristiche del centro, con negozietti e tante case con le persiane blu.

Le acque più belle dell’Egeo e la foca monaca

Chi arriva in quest’arcipelago non dovrebbe perdersi Alonissos, un’isoletta che vanta acqua considerate tra le più belle di tutto l’Egeo. Questo luogo, inoltre, è un vero e proprio paradiso protetto per le foche monache, diventate simbolo dell’isola. Sarà davvero impossibile non innamorarsi di queste isolette greche, uno dei luoghi più belli della Terra.

Il tour, poi, dovrebbe continuare nelle altre isole dell’arcipelago, come Samos, Ikaria, Skopelos, Skyros.

