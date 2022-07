Incredibile ma vero, ormai siamo arrivati quasi alla fine di luglio anche se la primavera sembra passata da qualche giorno. In molti arrivati in questo periodo saranno saturi e sovraccarichi dal lavoro e, giustamente, avranno bisogno del meritato relax. Fin qui tutto giusto, se non fosse che a intimorire i viaggiatori ci sono i prezzi esorbitanti che ormai caratterizzano le mete di vacanza. Infatti, a seguito dell’aumento dei carburanti i prezzi dei voli aerei stanno diventando proibitivi e, per recuperare dal periodo Covid 19, anche il tariffario di ombrelloni e lettini è alle stelle. Eppure non tutti sanno che possiamo fare vacanze al risparmio in queste spiagge e visitando posti incantevoli.

Bandiera Blu

La Bandiera Blu è sempre una garanzia per valutare la qualità del mare e delle spiagge di alcuni luoghi. Non a caso, seguendo questa indicazione, avevamo suggerito alcune mete nei pressi del Conero da non perdere assolutamente. Ma tante sono le Bandiere Blu in Italia tra cui quella conquistata da Pietra Ligure. Molto frequentata dai milanesi, Pietra Ligure è una piccola frazione in provincia di Savona, in Liguria. Questa località è caratterizzata da bellissime spiagge libere composte di ghiaia e uno dei mari più belli del comprensorio ligure. Le spiagge sono attrezzate anche per gli animali e sono l’ideale per passare una vacanza in famiglia con i bambini. Inoltre, a pochi chilometri di distanza, non perdiamoci le Grotte di Borgo Verezzi dalle pareti variopinte dal rosso al giallo. Un luogo magico che renderà ancora più unica la vacanza.

Vacanze al risparmio in queste spiagge italiane con mare suggestivo

Nelle classifiche delle spiagge più belle d’Italia a buon mercato segue quella di Pineto, in provincia di Teramo. Ancora una volta parliamo di Bandiera Blu confermata per più anni di seguito grazie al meraviglioso mare e alle bellissime spiagge. Anche in questo caso troviamo spiagge libere con acque limpide non troppo profonde che si rivelano adatte anche ai bambini. Una delle più belle spiagge libere è quella sotto la Torre del Cerrano, vecchia torre di avvistamento del ‘500. Uno spettacolo unico e suggestivo da provare una volta nella vita ad un prezzo ragionevole.

Un tuffo al Sud

Infine scendiamo al Sud con una bellissima località che si trova in Calabria, in provincia di Vibo Valentia. Ricadi è una splendida località che ci lascerà senza fiato per la bellezza delle acque turchese, fondali profondi e sabbia soffice. Qui è possibile visitare tante spiagge e insenature lungo la costa di Capo Vaticano tra cui la Grotta del Palombaro e Grotticelle.

Lettura consigliata

Vicino all’Italia è nascosto uno dei posti più belli del Mondo tra verde, laghi e cascate da visitare assolutamente