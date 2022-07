Le sagre rappresentano una delle tradizioni italiane ed estive, più tipiche e particolari. Queste feste enogastronomiche sono un momento di celebrazione della culinaria italiana, ricca e varia. Negli ultimi anni in ogni parte del territorio sono esplose le feste dedicate ai prodotti tipici.

Da Nord a Sud, possiamo trovare kermesse di ogni tipo, che mischiano musica, giochi, cultura e soprattutto cibo. In questi mesi estivi la proposta è particolarmente interessante.

Oggi vogliamo parlare di alcune sagre importanti e celebrate, che vale la pena conoscere ed ecco perché sono queste le migliori sagre dell’estate italiana dove abbuffarsi e assaggiare piatti tipici.

Molto più di una semplice festa del cibo

L’intero territorio nazionale è costellato di festival gastronomici, rivolti sia ai turisti, che alla popolazione locale. In questi luoghi possiamo immergerci nelle tradizioni regionali a tutto tondo.

Scopriremo usanze e musiche, cibi e vini e avremo una scusa per visitare paesi e borghi, tra i più belli del nostro Paese.

Una sagra molto famosa, che attira ogni anno migliaia di visitatori, è quella del peperoncino in Calabria. Dal 7 all’11 settembre a Diamante ci saranno 5 giorni di festa, dedicati al cibo locale. Il protagonista indiscusso sarà il peperoncino, proposto in varie ricette.

In Puglia, poco distante da Bari, nel comune di Giovinazzo, si tiene la sagra del fiorone, dove, oltre a celebrare e proporre ricette con questo frutto così amato, ci saranno musica e spettacoli. Potremo degustare i prodotti tipici del territorio, in particolare i famosi panini e il vino.

Sono queste le migliori sagre dell’estate italiana in cui possiamo cenare con meno di 10 euro

In centro Italia, invece troviamo una delle feste più famose, dedicata ad un piatto. Si tratta della porchetta di Campli, che è una delle feste culinarie più antiche d’Abruzzo. Gli ultimi giorni di agosto il caratteristico paese dell’entroterra abruzzese si riempie di visitatori da tutta Italia per assaggiare quella che potrebbe essere la più buona porchetta di tutte.

Se ci spostiamo in nord Italia non possiamo non citare la Fiera Nazionale del marrone che ha luogo ogni anno a Cuneo. Questa manifestazione propone di far conoscere i principali prodotti del territorio piemontese, con un’attenzione particolare alla castagna marrone. Potremo trovare anche prodotti a base di farine antiche, tartufi, carni pregiate e nocciole.

In tutte queste manifestazioni è possibile mangiare e bere cibi di alta qualità, a prezzi molto bassi. Potremo assaggiare le eccellenze dello street food e dei piatti regionali spendendo pochi euro, immersi in un’atmosfera gioiosa e travolgente.

