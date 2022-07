Uno dei problemi più sentiti dalle donne italiane è di certo la cellulite. Questo inestetismo si presenta solitamente su gambe e ventre e può arrivare anche a causare dolore. I pareri degli esperti sulla cura e sulle origini di questo disturbo sono contrastanti.

Quello su cui paiono concordare è la causa, che risiederebbe nella cattiva circolazione venosa.

Oggi vogliamo parlare di un indumento che potrebbe agire attivamente su cellulite e buccia d’arancia. Ecco come curare la cellulite in casa grazie a questi capi tecnologici e comodissimi.

L’importanza di mantenere attiva la parte

Sembra incredibile, ma sul tema della cellulite non esistono studi scientifici accurati e duraturi. Quello che si è scoperto negli anni è che sicuramente questo disturbo è influenzato dall’attività fisica svolta.

Se ci si mantiene attivi e si fa attività aerobica si possono vedere risultati. Anche i massaggi mirati possono migliorare la situazione e ridurre la ritenzione idrica.

Linfodrenaggi e massaggi anticellulite possono risvegliare le cellule e favorire una disposizione diversa dei cuscinetti.

Se però non siamo sempre disponibili per un massaggio, dobbiamo sapere che esistono dei modi semplici ed efficaci per simularne, almeno in parte, uno. Per esempio possiamo indossare della biancheria intima a compressione graduata, studiata appositamente per favorire la circolazione e il benessere delle gambe.

Ecco come curare la cellulite in casa e al lavoro con questi efficaci rimedi da indossare

Se pensiamo alla biancheria a compressione potrebbero venirci in mente i mutandoni della nonna e le antiestetiche calze gambaletto. In realtà sono sempre più diffusi capi intimi giovani ed attraenti, pensati per contenere, senza mortificare. Se soffriamo di cellulite e buccia d’arancia all’altezza di pancia e fianchi possiamo optare per delle mutandine a vita alta. Grazie all’azione di contenzione creano un effetto snelllente. Invece, per la compressione graduata del tessuto, favoriscono la circolazione e non costringono.

Se invece abbiamo cellulite lungo le cosce e i polpacci possiamo scegliere le calze lunghe, che stringono e danno una sensazione di benessere per tutto il giorno. Possiamo indossarle quando siamo in casa o in ufficio, mentre facciamo sport o durante la notte.

Grazie alla particolare struttura del filato, queste esercitano una pressione avvolgente sulle gambe e possono favorire la circolazione.

Nei casi più complessi possiamo optare per i leggins, che dalla vita alle caviglie hanno un effetto massaggiante e contenitivo.

Grazie a questi tecnologici indumenti potremo avere una splendida sensazione di benessere e contrastare gli inestetismi della pelle durante tutto l’arco della giornata.

