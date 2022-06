Tra boschi e mare cristallino questa meta italiana è l’ideale per una vacanza indimenticabile grazie alle bellissime spiagge

Spesso quando pensiamo ad una vacanza di alto livello siamo inspiegabilmente portati fuori dai nostri confini. Eppure più della Spagna, della Francia, della Grecia o Croazia il nostro Paese ospita meraviglie uniche. Infatti più volte nelle nostre pubblicazioni abbiamo dato suggerimenti utili per godere di una vacanza di relax tra le bellezze nostrane a buon mercato.

È il caso, ad esempio, del suggestivo Cilento, in Campania, dove visitare posti unici nel loro genere e godere di cibo di altissima qualità. Ma il Sud Italia non è l’unico posto per una vacanza da sogno perché, tra boschi e mare cristallino, anche il luogo che suggeriremo in seguito non ha nulla da invidiare al resto dello Stivale.

Bandiera Blu dal 1994

Il posto che vogliamo consigliare oggi, infatti, si trova nel centro Italia, per l’esattezza nelle Marche, meta fin troppo sottovalutata. Nello specifico quello che vogliamo consigliare è il complesso balneare di Sirolo, incastonato nelle bellezze del Parco del Conero.

Questa località grazie alle sue bellezze e alla sua vivibilità conquista da oltre vent’anni il riconoscimento con Bandiera Blu e 4 Vele di Legambiente.

Le spiagge da visitare sono molteplici e tutte hanno una particolare caratteristica.

Tra le più note, merita menzione la bellissima Spiaggia Urbani, caratterizzata da acqua cristallina e lunghi tratti di sabbia e ciottoli. La particolarità di questo posto è la folta vegetazione boschiva che la circonda. Comoda e pratica da raggiungere la spiaggia offre anche una splendida grotta naturale.

Altro spettacolare panorama tra roccia e verde è quello offerto dalla Spiaggia San Michele. Questa spiaggia giace sotto una distesa di alberi tipici della macchia mediterranea ed è facilmente raggiungibile a piedi. Vicino a San Michele, troveremo la Spiaggia dei Sassi Neri, spiaggia libera e incontaminata che deve il suo nome al fondale composto di rocce scure.

Uno spettacolo naturale da vedere assolutamente.

Inoltre, impossibile non citare una delle bellezze naturali più sorprendenti del complesso, la Spiaggia delle due Sorelle. Raggiungibile solo via mare, rimarremo incantati dal contrasto tra la roccia bianca e il blu intenso del mare cristallino. Ottima per gli appassionati di immersioni, la spiaggia è libera e incontaminata caratterizzata da grossi ciottoli.

Terra del buon bere

Infine, anche se pochi lo sanno, le Marche sono un territorio vinicolo eccezionale. Le DOCG del posto, come i Verdicchio di Matelica e Castelli di Jesi, Offida, Conero e la particolarissima bollicina Vernaccia di Serrapetrona sono autentiche eccellenze.

