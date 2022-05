Vicino all’Italia è nascosto uno dei posti più belli del Mondo tra verde, laghi e cascate da visitare assolutamente

Si sta pian piano avvicinando il periodo delle vacanze e in tanti stanno scandagliando i luoghi da poter visitare prossimamente. Le opzioni sono molteplici ma spesso tendiamo a pensare che le mete meritevoli di essere visitate siano tutte lontane e costose.

In realtà non è affatto così perché non solo in Italia, ma anche nei paraggi del nostro Paese, sono nascoste autentiche meraviglie. In una precedente pubblicazione , ad esempio, avevamo rivelato alcune tappe a prezzi stracciati non lontane da noi dove poter godere di mare da sogno.

Di seguito, invece, suggeriremo una tappa giudicata dal punto di vista naturalistico tra le più belle del Mondo.

Scenari mozzafiato

Per chi non lo sapesse, infatti, vicino all’Italia è nascosto uno dei posti inseriti tra i Patrimoni dell’umanità UNESCO grazie al suo indiscutibile splendore.

Per l’esattezza stiamo parlando del meraviglioso complesso dei laghi di Plitvice, in Croazia.

Il parco nazionale dei laghi di Plitvice si estende per oltre 33.000 ettari di superfice ed accoglie ben 16 laghi immersi nel verde smeraldo della foresta. Questa riserva sembra uscita da un libro fantasy e ci lascerà letteralmente senza parole grazie ai colori vividi e alle acque cristalline di fiumi, laghi e cascate. Il complesso è diviso in 2 parti, la superiore e l’inferiore.

La prima è contraddistinta dai laghi maggiori da cui nascono le cascate, una fitta vegetazione e dai profumi inebrianti della natura. La parte inferiore, invece ospita una vegetazione più tenue e laghi più piccoli.

Il costo del biglietto è di 15 euro in alta stagione e appena 11 nella bassa. Nel biglietto sono compresi anche i servizi navetta all’interno del parco che richiede almeno una giornata di tempo per essere visitato. Sembrerà troppo tempo, ma una volta dentro non vorremo più abbandonare questo luogo fatato.

Plitvice è anche una meta strategica in quanto dista poche chilometri dalle principali mete croate. Da Zagabria e da Zara, ad esempio, sono circa 2 di viaggio in macchina. Dunque una volta visitato questo spettacolo della natura possiamo avventurarci verso le bellissime mete marittime della Croazia. Se invece venissimo in macchina dall’Italia, prima di arrivare a Plitvice potremmo passare per la meravigliosa Lituania e fare tappa a Lubiana, anche essa distante appena 2 ore.

