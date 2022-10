Sono vari i periodi dell’anno in cui si può viaggiare. Bisogna, però, sempre ricordarsi che a seconda di dove andiamo le temperature e il clima saranno diverse. In molti posti, ad esempio, non conviene andare perché è il periodo delle piogge e in altri perché fa eccessivamente caldo e se non si è abituati si potrebbe soffrire molto.

Il periodo migliore dell’anno

Questo per dire che quando scegliamo la meta dobbiamo cercare sempre online, ma anche sul sito del Paese stesso, quale sia il periodo migliore per visitare quella destinazione. In questo modo non avremo brutti scherzi all’orizzonte che potrebbero rovinare le nostre vacanze.

Ma dovremo sempre mettere anche in conto il cambiamento climatico e quindi il meteo ballerino. Perché, ad esempio, New York sotto Natale o Capodanno è assolutamente magnifica, ma se fa troppo freddo e scende troppa neve la città diventa impercorribile.

Vacanze a gennaio, ecco le mete da visitare e da prenotare adesso

Spesso chi va in vacanza a gennaio cerca il mare. E quindi si sposta in quelle località che durante i nostri mesi invernali hanno invece i mesi caldi. Ci sono, poi, molte isole americane che durante i periodi natalizi e dello spring-break (marzo) si recano alle Hawaii.

Ci sono poi anche altre mete che possiamo assolutamente visitare. La prima è Buenos Aires, che a gennaio è splendida. Importante sottolineare come lì faccia caldo, mentre se andiamo a luglio avremo l’inverno. Questo non vuol dire che non possiamo andare, anzi il biglietto costerà pure meno, ma se vogliamo visitarla con il caldo conviene andare nei mesi freddi italiani.

Terza e ultima città è Lima, capitale del Perù. Questa città, in realtà, possiamo visitarla tutto l’anno. Possiamo andare durante la stagione invernale sia durante quella estiva. Però, se proprio dobbiamo scegliere dei mesi definiti migliori allora saranno quelli estivi, quindi da dicembre ad aprile.

Dopo aver visto due mete in America del Sud ci spostiamo in una zona completamente diversa del Mondo. Altro posto da visitare assolutamente a gennaio è infatti Calcutta, in India. Conviene andare da fine dicembre a febbraio. In questo modo le piogge sono terminate e possiamo goderci un clima sereno prima che arrivi marzo e il suo caldo. Se vogliamo fare delle vacanze a gennaio, dunque, ecco le mete da visitare e che ci lasceranno incantati. Ci sono mete bellissime, poi, anche per gli amanti dei viaggi in solitaria.

Lettura consigliata

Le 3 città d’arte segrete in Italia assolutamente da visitare